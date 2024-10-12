Около 20 учащихся средней общеобразовательной школы №79 в Академическом районе Екатеринбурга обратились к медикам из-за симптомов пищевого отравления — рвоты и общего недомогания, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. В связи с массовым отравлением несовершеннолетних ведомство начало проверку.

Проверочные мероприятия в учебном учреждении проводятся сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора. Кроме того, устанавливается точное количество пострадавших от отравления.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в школе», — добавили в пресс-службе.

Аналогичную проверку проводит и управление Следственного комитета по Свердловской области, сообщили в ведомстве. На его официальном сайте уточняется, что проверочные мероприятия связаны с «ухудшением самочувствия» учащихся. По их результатам будет принято процессуальное решение: СКР может возбудить уголовное дело по ст. 238 УК — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«Принимаются меры к установлению и опросу очевидцев, законных представителей детей, а также сотрудников и руководства общеобразовательного учреждения, выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью каждого из подростков. Устанавливается точное количество пострадавших, выполняются иные проверочные мероприятия», — сообщили в следственном управлении.

По словам родителей школьников, у пострадавших рвота и повышенная температура. Они считают, что причиной отравления стали котлеты из свинины, которые детям давали на обед в школьной столовой. Однако, как уточняет екатеринбургское издание Е1, плохо чувствуют себя и те учащиеся, которые не питались школьными обедами. Некоторые считают, что причиной появления болезненных симптомов мог стать «кишечный грипп».

В сообщении Е1 говорится, что пострадали лишь те учащиеся, которые занимаются в школе во вторую смену, — причем и из старших, и из младших классов.

Чаще всего причиной подобных массовых отравлений становится нарушение санитарных норм при обработке и приготовлении пищевых продуктов, а также правил их хранения. В большинстве случаев заболевание вызывают сальмонелла или кишечная палочка.