Около 45 тысяч жителей Свердловской области остались без электроснабжения из-за мощного снегопада и сильного ветра. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления МЧС.

В сообщении уточняется, что информация о проблеме с электроснабжением в девяти населенных пунктах двух муниципальных образований поступила в экстренную службу в 04:30 мск. Без света остались жильцы 1145 многоквартирных и 4486 частных домов — в общей сложности порядка 45 тысяч человек.

Устранять аварийную ситуацию отправились аварийно-восстановительные бригады компании «Россети Урал», заявили в МЧС. В самой компании добавили, что 54 бригады, 135 рабочих и 81 единица техники работают над ликвидацией последствий снегопада в Ачитском, Карпинском и Нижнетуринском муниципальных округах — осматривают объекты энергетической инфраструктуры и проводят аварийно-восстановительные работы.

Местные СМИ отмечают, что многие автомобилисты на фоне предшествующего потепления успели сменить резину на летнюю, из-за чего на дорогах в области сложилась опасная ситуация. За минувшие сутки в области произошло 96 ДТП, пострадали четыре человека. Сервисы кикшеринга в регионе временно прекратили работу.

В ГИБДД по Свердловской области предупредили, что движение по дорогам «значительно усложнено» из-за возникшего местами снежного наката, и порекомендовали водителям «быть предельно внимательными и использовать только зимние шины».

Ранее региональное МЧС предупреждало, что 29 апреля в области ожидается мощный снегопад, а порывы ветра будут достигать 25 м/с. По словам автора телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексея Пулина, температура в регионе в течение дня останется минусовой, но потом начнет расти на фоне усиления гребня антициклона, и погода постепенно прояснится.

На 30 апреля в регионе обещают незначительные осадки в виде дождя и мокрого снега, юго-западный ветер с порывами до 15—18 м/с и потепление до 6—11°C в дневное время. При этом на дорогах возможен гололед на фоне ночных отрицательных температур.