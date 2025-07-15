На российско-грузинской границе застряли десятки депортированных из России граждан Украины, включая лиц, отбывших наказание в российских колониях за особо тяжкие преступления. Грузинские власти не разрешают им пересечь границу из-за отсутствия необходимых документов, передает грузинская телерадиокомпания Imedi со ссылкой на слова представителя пограничной полиции Луки Пааташвили.

Как пояснил Пааташвили, в группе застрявших на границе присутствуют лица с судимостями по тяжким статьям — от убийств и насильственных преступлений до наркоторговли. Правоохранитель выразил опасения, что без необходимых документов эти граждане представляют потенциальную угрозу общественной безопасности.

«Их въезд в страну напрямую связан с угрозой совершения ими дальнейших преступлений», — сказал он.

Пааташвили акцентировал, что характер их перемещений через границу явно не связан с обычными туристическими целями. Он также уточнил, что к грузинской границе прибыло около 80 человек. Представитель погранполиции добавил, что застрявшие на границе украинцы находятся в «нормальных условиях», а их состояние «проверят».

По данным «Sputnik Грузия», украинские граждане с судимостями продолжают оставаться на КПП «Верхний Ларс» с середины июня. Заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе сообщил, что ведется координация с украинскими и молдавскими властями по вопросу их транзита через территорию Молдовы. Однако, по последней информации, молдавская сторона возражает против такого варианта решения проблемы.

В конце июня немецкое издание Deutsche Welle (DW)* сообщило о 43 украинских гражданах, задержанных на грузинском КПП «Дарьяли». В публикации отмечалось, что ранее таких лиц пропускали после стандартных пограничных проверок. Однако ситуация изменилась, когда грузинские пограничные службы стали требовать от них документальное подтверждение украинского гражданства.

Согласно информации издания, практически все украинцы, прибывшие на контрольно-пропускной пункт, были высланы из России без действительных национальных паспортов. По данным DW*, вынужденные задержаться на границе украинские граждане ночуют в недостроенной части грузинского КПП.

В апреле 2024 года Грузия внесла изменения в миграционное законодательство, сократив срок безвизового пребывания украинских граждан с трех лет до одного года. При этом для лиц, въехавших в страну до 24 февраля 2024 года, сохраняется право находиться на территории Грузии до 24 февраля 2026 года. Парламент страны параллельно принял пакет законов, направленных на ужесточение миграционной политики, включая новое положение, разрешающее властям рассматривать ходатайства о предоставлении политического убежища без фактического въезда заявителей в страну.

*внесено Минюстом России в реестр иноагентов