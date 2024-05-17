На территории военной академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге около 20:00 мск прогремел взрыв, несколько человек пострадали, пишут телеграм-каналы Shot, Baza и Mash.

Обновление. Cемь военных пострадали при взрыве на хозяйственной территории Военной академии связи имени Буденного в Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на Ленинградский военный округ. По его данным, причиной взрыва стала произвольная детонация 76-мм боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что происшествие не носит террористического характера.

Shot и Baza пишут, что при взрыве пострадали семь человек, двое из них в тяжелом состоянии. Mash сообщает о «минимум двоих пострадавших», «112» пишет, что пострадали пятеро.

Причиной взрыва, по информации Shot и Baza, могла стать предполагаемая атака беспилотника, об этом же изначально сообщил «112». Позже он уточнил, что в подвале здания военной академии, по предварительным данным, «взорвался боеприпас».

«Фонтанка» также пишет о взрыве боеприпаса в подвале здания. «В академии недавно проходил ремонт, курсанты убирали территорию», — пишет издание.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что пока «рассматриваются версия неосторожного обращения с боеприпасом и заложенное взрывное устройство».

На месте работают экстренные службы. Официальных комментариев по поводу ЧП пока не поступало.