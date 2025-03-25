Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания народных артистов Российской Федерации актерам Максиму Аверину, Александру Олешко и актрисе Анне Михалковой. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства присвоить почетное звание «Народный артист Российской Федерации», — говорится в документе.

Кроме них за заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства звания народных артистов России получили Мария Абашова, Елена Бараненко, Владимир Беркун и Лидия Вележкова.

Максим Аверин окончил Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина. Выступает на сцене московского театра «Ленком Марка Захарова», до этого играл в «Сатириконе» и Московском театре сатиры. Он приобрел популярность благодаря своим ролям в сериале «Глухарь», вышедшем в 2008 году, а затем в сериале «Склифосовский», который был показан в 2012 году. Снялся более чем в 60 фильмах, среди которых «Карусель» (2004), «Собор» (2021). За свою карьеру Аверин становился лауреатом премий «Триумф», «Чайка», ТЭФИ и «Фигаро». В 2014 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации.

Александр Олешко окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства и Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина. Участвовал в постановках в цирке Никулина на Цветном бульваре, исполнял роли преимущественно второго плана в кино и сериалах. Известен не только как актер театра и кино, но и как телеведущий. Он принимал участие в популярных телепроектах, был одним из главных участников популярного шоу пародий «Большая разница». С 2009 по 2017 год артист также работал ведущим различных развлекательных программ и праздничных мероприятий на «Первом канале». В 2018 году он стал частью труппы театра имени Евгения Вахтангова в Москве. С 2015 года Олешко является заслуженным артистом Российской Федерации.

Анна Михалкова — актриса, кинопродюсер, телеведущая и член Союза кинематографистов России. Она окончила ВГИК и в 1987 году дебютировала в картине своего отца Никиты Михалкова «Очи черные» по рассказам Антона Чехова, исполнив эпизодическую роль. С 2002 года она ведет детскую передачу «Спокойной ночи, малыши!» на телеканалах «Культура» и «Россия 1». Снялась более, чем в 100 картинах. За свою роль Нины в фильме «Связь» актриса получила кинопремию «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль в кино» в 2006 году. В 2019 году Анна Михалкова была удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации.