В СИЗО Биробиджана умер пианист Павел Кушнир

Находящийся под арестом 39-летний пианист и антивоенный активист Павел Кушнир, которого обвиняли в призывах к терроризму, умер в СИЗО. До этого мужчина держал сухую голодовку в течение пяти дней, сообщает издание «Вот так» со ссылкой на подругу активиста Ольгу Шкрыгунову

В отношении Кушнира завели уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Во время обысков, у мужчины якобы нашли самодельное удостоверение сотрудника ФБР.

Предположительно, причиной преследования Кушнира стали четыре видеоролика, которые он опубликовал на YouTube. На его канал было подписано всего пять человек.

В видеороликах, о которых идет речь, Кушнир в поэтической форме высказывал критическое мнение относительно действий российских властей, а также об изменениях в законодательстве и конфликте на Украине.

Кушнир окончил Московскую консерваторию имени Чайковского. Он работал в Курской и Курганской филармониях, а в 2023 году стал солистом Биробиджанской филармонии и рассказывал местному телевидению, что хочет задержаться в ней надолго.

* внесены Минюстом в список иностранных агентов