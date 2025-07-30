Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла во время экспедиции в горах Каракорум в Пакистане, пишет Bild со ссылкой на агентство DPA. Спортсменке был 31 год.

Трагедия произошла днем 28 июля. Дальмайер вместе с напарницей восходила на пик Лайла (6 096 м), но на высоте около 5700 метров спортсменку сбил камнепад. Из-за сохранявшейся угрозы вертолет со спасателями смог добраться к месту происшествия только 29 июля, поиски продолжались до вечера, но были прерваны из-за темноты. Утром 30 июля поиски были продолжены.

Spiegel отмечает, что спасательная операция оказалась безуспешной и была прекращена. Описанные напарницей травмы, которые получила Дальмайер, говорят о том, что спортсменка умерла мгновенно, указывает издание.

Спасатели считают, что в связи с камнепадом и сложными погодными условиями на пике Лайла извлечение тела невозможно. Кроме того, менеджмент спортсменки утверждает, что Дальмайер выразила письменное желание, «чтобы в подобном случае никто не рисковал своей жизнью ради ее спасения».

«В данном случае ее желанием было оставить тело на горе. Это также было в интересах ее родственников, которые настоятельно попросили уважать последнюю волю Лауры», — передает Spiegel слова менеджмента.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в разговоре с NEWS.ru назвал смерть Дальмайер трагедией для мирового биатлона.

«Выражаю соболезнования. Очень жаль, что люди с таким именем уходят из жизни. Я очень рисковый человек, но меня никогда не тянуло в горы. Лучше всего заниматься своим делом. Это трагедия для семьи, родственников и, конечно, для мирового биатлона», — сказал он.

Лаура Дальмайер родилась 22 августа 1993 года в Германии. С 2013-го она входила в состав немецкой сборной по биатлону, по итогам того же года была признана лучшей молодой спортсменкой в стране.

В 2014 году Лаура выступала на Олимпийских играх в Сочи, но призового места не заняла. Однако в 2018-м стала двукратной олимпийской чемпионкой, а также завоевала бронзовую медаль Игр. Кроме того, Дальмайер выиграла 20 гонок Кубка мира.

В 2019 году девушка закончила свою спортивную карьеру. Как пишет Bild, более двух лет она училась, чтобы стать сертифицированным горным и лыжным гидом. В ноябре 2024 года она поднялась на гималайскую вершину Ама-Даблам в Непале и установила рекорд скорости.