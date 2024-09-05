33-летняя угандийская легкоатлетка, участница Олимпийских игр в Париже Ребекка Чептегей скончалась в больнице, куда поступила с ожогами 75% тела. 4 дня назад женщину облил бензином и поджег ее бойфренд. О смерти спортсменки сообщила в соцсети Х пресс-служба Федерации легкой атлетики Уганды.

По данным BBC, конфликт между спортсменкой и ее молодым человеком возник из-за земельного участка. После нападения мужчина также был госпитализирован, но с гораздо меньшими ожогами. В настоящее время он в отделении интенсивной терапии, его состояние улучшается и становится стабильным. Полиция начала расследование.

«Пусть ее нежная душа покоится с миром, и мы решительно осуждаем насилие в отношении женщин. Это был трусливый и бессмысленный поступок, который привел к потере великой спортсменки. Ее наследие будет продолжаться», — написал в X президент Олимпийского комитета Уганды Дональд Рукаре.

Легкоатлетка Ребекка Чептегей родилась 22 февраля 1991 года. Спортивную карьеру она начала в 2010 году, приняв участие в чемпионате мира по бегу по пересеченной местности в Польше, тогда она заняла 38 место.

В 2022 году Чептегей получила золото на чемпионате мира по горному и трейловому бегу в Чиангмае, Таиланд. На Олимпиаде в Париже она заняла 44 место на женском марафоне.