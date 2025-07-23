Олимпийский и Паралимпийский комитеты США (USOPC) запретили трансгендерам участвовать в женских видах спорта. Изменение политики связано с февральским указом американского лидера Дональда Трампа.

«USOPC продолжит сотрудничать с различными заинтересованными сторонами, наделенными надзорными полномочиями, например, МОК, МПК, национальными спортивными ассоциациями, чтобы гарантировать женщинам справедливую и безопасную соревновательную среду», — говорится в обновленной версии политики безопасности.

Как пишет The Athletic, генеральный директор USOPC Сара Хиршланд и президент организации Джин Сайкс в письме «заинтересованным сторонам» заявили, что все национальные руководящие органы «должны обновить свою действующую политику».

В начале февраля президент США подписал указ, согласно которому трансгендеры не должны допускаться до участия в женских видах спорта.

«Война с женским спортом окончена. Моя администрация не будет стоять в стороне и смотреть, как мужчины избивают и оскорбляют спортсменок», — заявил Дональд Трамп на церемонии подписания документа.

Агентство Reuters со ссылкой на опросы общественного мнения писало, что большинство американцев выступают против участия трансгендеров в тех видах спорта, которые соответствуют их идентичности. К тому же в половине штатов США — в тех, которые возглавляют республиканцы, — были приняты законы, запрещающие трансгендерам состязаться в женских видах спорта.