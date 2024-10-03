Семья погибшего на СВО 44-летнего многодетного отца из Татарстана Авраама Мэлеха не останется без поддержки, потому что «не бывает бывших детей и бывших родителей». Об этом RTVI заявила уполномоченный по защите прав несовершеннолетних в республике Ирина Волынец.

Омбудсмен заверила, что для детей и вдовы Мэлеха «будут предприняты все меры поддержки».

«Бывают бывшие жены, бывшие мужья, но не бывает бывших детей и бывших родителей. Поэтому дети в любом случае не останутся без внимания. Все меры поддержки, которые определены федеральным центром и региональными властями, конечно же, будут оказаны. Как уполномоченный по правам ребенка я эту ситуацию на контроле держу», — заявила Волынец.

Она выразила соболезнования всем родным и близким погибшего мужчины и заверила, что «страна и Республика Татарстан не оставят детей и семью без внимания, без поддержки».

О гибели Авраама Мэлеха сообщил телеканал «Елабуга 24». В выпуск его новостей вошел сюжет о торжественном прощании с погибшим, которое состоялось 2 октября возле елабужского городского Дома культуры.

В сообщении уточнялось, что Мэлех подписал контракт с Министерством обороны в июле 2024 года, а погиб 24 сентября при выполнении боевой задачи в зоне военной операции на Украине. СМИ отмечают, что в июле власти Татарстана увеличили единовременную выплату контрактникам до 1 млн рублей.

Авраам Мэлех родился в Набережных Челнах, там же отучился на сварщика и много лет работал на заводе «КамАЗ». Тогда его звали Владимир Голуб, он сменил имя несколько лет назад.

В феврале, как следует из документов на сайте мировых судей Татарстана, Мэлех развелся со своей первой женой Верой Голуб, которая по-прежнему живет в Набережных Челнах. Их старшая 22-летняя дочь уехала в другой город и живет отдельно. Из 14 детей Мэлеха 11, в том числе рожденные во втором браке, являются несовершеннолетними, младшему из них исполнилось девять месяцев.

Вторую семью, как пишут местные СМИ, мужчина создал приблизительно в 2020 году. В конце 2023 года «Комсомольская правда» рассказывала о суде над Верой Голуб, которую органы опеки требовали лишить родительских прав за беспорядок в квартире. Мэлех дал изданию небольшое интервью, заявив, что ежемесячно переводит жене, с которой тогда еще не развелся, некую сумму денег. Комментируя ее заявление о намерении через суд потребовать алименты, мужчина предупредил, что они будут небольшими, пропорционально его заработку.