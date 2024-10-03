В зоне проведения российской военной операции погиб 44-летний житель Татарстана Авраам Мэлех, являвшийся отцом 14 детей, из которых 11 — несовершеннолетние. Об этом сообщил телеканал «Елабуга 24», уточнив, что прощание и похороны бойца состоялись накануне, 2 сентября.

В телесюжете рассказывается, что прощание с погибшим проводилось на улице возле городского Дома культуры. На нем присутствовал глава района Рустем Нуриев, министр и замминистра юстиции Татарстана Рустем Загитуллин и Илья Гомзик, а также представители военкомата, члены Совета ветеранов, друзья и близкие участника СВО.

Авраам Мэлех родился в апреле 1980 года в Набережных Челнах, после восьмого класса окончил техникум и получил специальность сварщика, после чего работал на заводе. В июле 2024 года, когда власти Татарстана повысили единовременную выплату за подписание контракта с Минобороны до 1 млн рублей, мужчина отправился на СВО. Он погиб 24 сентября при выполнении боевой задачи.

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Телеграм-канал «Говорит НеМосква» утверждает, что погибшего раньше звали Владимир Голуб, он был женат на Вере Голуб, с которой развелся в феврале 2024 года. Информация о расторжении их брака размещена на портале мировых судей Татарстана.

Сменив имя на Авраама Израилевича Мэлеха, мужчина начал давать еврейские имена и своим детям. У него 11 детей от первого брака, старшей дочери 22 года. Также Мэлех имел трех детей от второй супруги, из них младшему исполнилось девять месяцев. В последнее время семья проживала в съемной квартире в Елабуге.

О Владимире Голубе в 2016 году писали «Челнинские известия». Статья называлась «Челнинский сварщик в заводском подвале поет оперные арии». В ней говорилось, что мужчина с юных лет мечтал профессионально заниматься музыкой, но с 1999 года работает сварщиком на заводе «КамАЗ». На момент публикации статьи Голуб брал уроки вокала и выступал на городских мероприятиях, отдавая предпочтение репертуару Муслима Магомаева. Автор статьи отмечал, что сварщик сначала попал в церковный хор, а потом учился в музыкальном училище, но не окончил его.

На тот момент у Голуба было восемь детей, младшему — полгода, и ожидалось появление девятого ребенка. В интервью он объяснял, что они с женой верующие люди, поэтому считают аборты неприемлемыми и «сколько Бог дал, столько и родили». «Всех поднимем», — обещал мужчина, сокрушаясь, что после рождения седьмого ребенка хотел отправить супругу в профилакторий, но не смог. Жена Голуба не работала, своего жилья у них не было, и они снимали трехкомнатную квартиру за 20 тысяч рублей, где отцу семейства зачастую приходилось спать на полу.

Голуб говорил, что работа сварщиком для него — это просто средство заработка, но его мечта — быть артистом и выступать перед аудиторией. «Если бы мне предложили работать артистом, я бы согласился. Но главное, конечно, заработок. Ведь за спиной у меня большая семья», — делился он.

В декабре 2023 года телеграм-канал «Набережные Челны Онлайн» сообщал, что «брошенную мужем» 46-летнюю многодетную мать Веру Голуб могут лишить родительских прав по доносу соседей. Те якобы заявили в органы опеки, что в квартире, где женщина проживала с детьми, «царит шокирующая антисанитария».

«Нагрянувшие к матери сотрудники застали в комнатах бардак. Вера рассказала, что просто не успела вовремя убраться. Она сутками работает, чтобы прокормить детей. У нее не хватает ни сил, ни времени, чтобы постоянно убираться в квартире», — говорилось в сообщении — с пояснением, что женщина трудится на заводе «КамАЗ».

Канал писал, что муж Веры Голуб завел вторую семью еще в 2000 году, но по понятным причинам это скрывал. В посте говорилось, что в беспорядке в квартире он обвинил детей, которые разбрасывают по дому остатки еды и «разводят тараканов». В сообщении уточнялось, что 20 декабря 2023 года должен был состояться суд по родительским правам.

Общественники собирали для Голуб деньги на погашение накопившихся долгов по услугам ЖКХ и ремонт квартиры. Мэлех тогда говорил в интервью КП, что помогает первой жене как может, ежемесячно посылая ей некую сумму денег, но при этом вынужден заботиться о новой супруге, которая на тот момент ждала третьего ребенка.

Как писала впоследствии «Комсомольская правда», суд постановил ограничить Голуб в родительских правах, на полгода поместив ее несовершеннолетних детей в приют, а саму женщину обязав отдавать половину зарплаты в качестве алиментов на их содержание.

«Вере дали время, чтобы она привела свое здоровье и квартиру в порядок. У нее присутствует некая заторможенность, а у ребятишек проблема с социализацией. Они, например, не могут вовремя встать в школу и заправить за собой постель», — рассказывала представлявшая интересы Голуб руководитель благотворительного фонда «Энергия процветания» и многодетная мать Оксана Рыжкова.