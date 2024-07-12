Жителям Татарстана пообещали выплатить 100 тыс. руб. за приглашение знакомых на контрактную службу, говорится на сайте «Герои Татарстана».

Претендовать на выплату смогут родственники, сотрудники военкоматов, администраций и территориальных ведомств и структур, а также любые физические лица, «которые привлекли кандидата [для несения службы]».

Приглашать на службу по контракту не разрешили осужденным, подследственным и добровольцам, принимающим участие в военной операции на Украине.

«В сумму 100 тысяч рублей включает в себя НДФЛ, при доходе до 5 млн рублей —13%, при доходе свыше 5 млн рублей —15%. Мера действует с 11 июля 2024 года», — сказано в сообщении «Героев Татарстана».

Ранее издание «Бизнес Online» писало, что выплату ввели несколько месяцев назад и изначально ее размер составлял 50 тысяч рублей. Депутат Госсовета республики поддержал инициативу, но добавил, что за программой нужно будет осуществлять контроль, чтобы она «не превратилась в сетевую программу с реферальными бонусами».

«В любом случае нужен контроль за расходованием этих средств, чтобы никто не злоупотреблял, чтобы не велось каких-то „приписок“», — пояснил он.

Автор благотворительного телеграм-канала «Реалист Реальный» Инсаф Гараев в разговоре с изданием, напротив, заявил, что «эффект от акции будет нулевой», так как «основная масса» тех, кто хотел уйти в зону боевых действий добровольцами, «уже это сделали».

8 июля власти Татарстана сообщили об увеличении единовременных выплат контрактникам до 1,5 млн рублей. Теперь от республики предполагается выплата до 1,05 млн рублей, от Минобороны России — до 195 тысяч, а муниципалитетов Татарстана — до 300 тысяч.

Такие условия будут действовать для тех, кто заключит контракт до 31 июля 2024 года.