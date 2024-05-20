Во вторник и среду, 21 и 22 мая, в Омске пройдут антитеррористические учения. В связи с этим жителям города необходимо иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Об этом сообщает «Омск-Информ» со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным портала, тактико-специальное учения «по пресечению террористического акта на объектах органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных организаций» пройдет на территории Центрального и Октябрьского округов Омска.

Как отметили в региональном управлении ФСБ, сотрудники силовых структур в ходе учений отработают практические мероприятия «по оцеплению, фильтрации и эвакуации граждан».

«В интересах избежания неудобств при передвижении к месту работы и проживания граждан в указанных районах необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, с указанием адреса регистрации», — уточнили в спецслужбе.

Учения проводятся для повышения навыков руководящего состава по управлению подразделениями в условиях угрозы и при совершении теракта.