Житель Омска занял первое место на турнире по силовому экстриму в Китае, в водоеме недалеко от Абрамовки Приморского края заметили большое количество мертвой рыбы, а на многоэтажку в микрорайоне Центральный-2 под Белгородом рухнул строительный кран. RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий

Ставропольский край

На Ставрополье в суд отправили дело ОПГ аграриев, которых “крышевали” экс-полицейские. Следователи установили, что сотрудники сельхозпредприятия неоднократно похищали удобрения со складов организации, где работали. В число расхитителей входили двое бывших сотрудников ГИБДД. Ущерб от кражи составил 35 млн рублей, сообщает newstracker.ru.

Ростовская область

Улицы Ростова-на-Дону затопило из-за сильного ливня. Обильные осадки прошли 15 апреля, и некоторые ливневки не могут справиться с большими потоками воды. Ростовчан предупредили, что дождливо будет в понедельник и вторник, сообщает rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

В Альметьевске два юноши 16 и 17 лет скончались от передозировки наркотиками, сообщает inkazan.ru. По неподтвержденным данным, 17-летнего учащегося вечерней школы обнаружили мертвым дома. Через некоторое время скончался второй подросток, позднее медики госпитализировали еще одного молодого человека.

Волгоградская область

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту нападения бродячей собаки на двух братьев 6 и 8 лет в Краснослободске. Руководитель ведомства также запросил у местных полицейских доклад о процессе расследования, пишут novostivolgograda.ru . Пес напал на мальчиков на детской площадке, укусив их за живот. Пострадавшие получили экстренную медпомощь.

Свердловская область

Жительница Екатеринбурга из-за испуга ударила ножом неожиданно подошедшего к ней сзади во время мытья посуды супруга. Как сообщает tagilcity.ru , у мужчины диагностировано тяжелое ранение груди, он подключен к аппарату ИВЛ. Женщина находится под подпиской о невыезде.

Оренбургская область

Уровень воды реки Урал в Оренбурге постепенно падает. Как сообщает 56orb.ru , по состоянию на 14:00 по местному времени показатель находился на отметке в 1161 сантиметр. За предыдущие шесть часов уровень воды упал на 6 сантиметров.

Тюменская область

Прямые авиарейсы будут курсировать из Тюмени в турецкую Анталью. Как сообщает nashgorod.ru , продажа билетов стартует 28 апреля. Авиалайнеры Boeing 767-300 на 336 пассажиров будут летать в Турцию дважды в неделю.

Омская область

Житель Омска занял первое место на турнире по силовому экстриму в Китае. Как сообщает gorod55.ru, Дмитрий Скосырский превзошел своих соперников в упражнениях «Становая тяга», «Подъем бревна» и «Перенос коромысла». Состязания проводились 13 и 14 апреля между спортсменами из России и КНР в китайском городе Чунцин.

Карелия

Недалеко от жилых домов на окраине Петрозаводска образовалось зловонное озеро. Как сообщает karelinform.ru , водоем был замечен в микрорайоне Дверлянки-8 после благоустройства «Тропы Ивана Царевича», где расположена канализационная станция. Глубокая лужа практически полностью наполнена фекалиями. Горожане заявляют, что отходы появляются в водах Онеги из-за реки Неглинки. Ситуация опасна как для экосистемы, так и для местного населения.

Приморский край

В водоеме недалеко от Абрамовки Приморского края теперь находится кладбище рыб. Как сообщает vostokmedia.com , большое количество мертвой рыбы в воде заметили местные жители. Они считают, что причиной массовой гибели обитателей водоема послужили отходы от забоя скота, которые якобы сливают в озеро.

Хабаровский край

Прокуратура организовала проверку школы №1 Хабаровска из-за жалоб на дискриминацию девочки с нарушениями здоровья. Как пишет transsibinfo.com, разбирательства между матерью ученицы и руководством учебного учреждения начались из-за того, что для ребенка не могут организовать положенные коррекционные занятия при участии логопеда, которых по плану должно быть не менее пяти часов. При этом администрация обнародовала персональные данные девочки и ее диагноз, что привело к травле девочки со стороны других школьников.

Новосибирск

В Новосибирске таможенники изъяли у мужчины, который прилетел из Таиланда, три кастета. Как пишет atas.info, пассажир не был осведомлен, что кастеты по российским законам являются холодным оружием, и пошел «зеленым» коридором. Против него завели дело о неисполнении запретов. Теперь туриста могут оштрафовать.

Челябинская область

Челябинского срочника отправили на гауптвахту за употребление марихуаны на службе, сообщает kursdela.biz. Как выяснилось, рядовой употреблял наркотики за несколько дней до проведения тестирования на наличие в организме запрещенных веществ. Молодой человек признал вину. Он получил неделю ареста.

Хакасия

Правоохранители конфисковали у жителя Абакана порядка 10 тыс. литров нелегального алкоголя на 6,8 млн рублей. Как сообщает newkhakasiya.online, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Белгородская область

На многоэтажку в микрорайоне Центральный-2 под Белгородом рухнул строительный кран. Как пишет bel.ru, по предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Представитель компании рассказал СМИ, что ущерб зданию от такого падения незначительный.

Красноярский край

В Красноярске водитель электросамоката совершил наезд на 52-летнюю женщину, которая выходила из автобуса. Пострадавшую с травмой ноги отправили в больницу, сообщает prmira.ru. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что самокатчик был трезв, а остальные обстоятельства инцидента выясняются. Очевидец ДТП отметил, что водитель электросамоката ехал на большой скорости.

Пермский край

Пенсионерку, взорвавшую петарду в ДК Солдатова в день выборов президента, выписали из больницы, сообщает properm.ru. 64-летнюю женщину пришлось госпитализировать сразу после того, как она устроила взрыв в туалете. СМИ писали, что после выписки нарушительнице могут грозить принудительные работы, реальный срок в колонии или штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Приморский край

Работники автокафе обратили внимание на потерявшегося пожилого мужчину в Уссурийске. Сотрудники предприятия быстрого питания заметили дезориентированного 83-летнего пенсионера поблизости от своего павильона и связались с поисково-спасательной службой. Потерявшегося человека взяла под опеку благотворительная организация «Крылья надежды», помогающая людям в трудной ситуации, сообщает zr.media. Благодаря неравнодушию работников автокафе и волонтеров удалось найти родственников пенсионера.