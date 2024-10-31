Актер кино и театра Александр Самойленко рассказал в интервью программе RTVI «Легенда» о том, как его друг и коллега Максим Суханов помог вернуться к профессии после решения уйти в бизнес.

«Дружили с первого курса. Я жил у Макса где-то год, наверное, на третьем курсе. Мы очень дружили с Максиком. <…> Очень много мне помогал. И когда-то, когда я ушел из профессии, он меня вытащил назад в профессию. Когда я в аварию попал, он был первый, кто меня вытащил из этого всего. Он такой настоящий друг, в хорошем смысле этого слова. Большой друг», — сказал Самойленко.

Он назвал Суханова «очень хорошим», но в то же время «странным» человеком, который любит играть то, «чего он себе напридумывал».

«Но на самом деле он очень простой и очень душевный человек. Но он скрывает это активно. Почему? Не знаю. Но так ему нравится», — добавил актер.

Говоря об отъезде Суханова в Германию, Самойленко рассказал, что отказался от его предложения переехать, так как в тот момент находился в Испании и думал, что останется в этой стране.

«Но потом по семейным обстоятельствам я уехал из Испании. А Максик там остался. Он меня звал, он же там открыл тоже бизнес, гостиницами занимался. И он звал меня, но я не захотел. Потом, мне не очень нравится Германия. Она… Ну, не знаю, мне не нравится. А Максику понравилась. Вот он там и остался», — сказал Самойленко.

Актер также признался, что не видел спектакль Суханова с актрисой Чулпан Хаматовой, но рад тому, что его друг продолжает заниматься своей профессией.