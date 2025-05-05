Инициатива президента США Дональда Трампа о введении в США стопроцентной пошлины на иностранные фильмы вряд ли поможет Голливуду, так как он не нуждается в подобных мерах. Об этом заявил RTVI генеральный директор киностудии «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров.

Ранее Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что поручил Министерству торговли и торговому представителю ввести стопроцентную пошлину на иностранные фильмы. Глава государства заявил, что киноиндустрия в США «умирает», а Голливуд «опустошается» из-за того, что третьи страны предпринимают усилия, чтобы «переманить» американских кинематографистов. Трамп назвал такую ситуацию «угрозой национальной безопасности», указав, что зарубежное кино несет «пропаганду» и навязывает «другие смыслы».

Шахназаров назвал идею Трампа «странным решением».

«Потому что как раз в смысле кино-то у США, по-моему, все в порядке. По-моему, оно не нуждается в особой защите. Чего ради и что подразумевается — я не знаю этих нюансов», — сказал режиссер.

По словам Шахназарова, съемки за пределами США составляют существенный объем голливудского кинопроизводства, что, по мнению главы «Мосфильма», допустимо для этой сферы.

«Я не знаю, как эти пошлины скажутся на том, чтобы американцы снимали в Америке. Они и в Италии снимают, и в арабских странах. Да, это есть, но в целом мне не очень понятен этот замысел. Мне кажется, он [Трамп] сам не очень понимает, как работает киноиндустрия», — порассуждал он.

Также Шахназаров скептически отнесся к предположению, что объявленные Трампом меры позволят России «догнать» США по объемам кинопроизводства, поскольку показатели двух стран в этой сфере «несопоставимы».

«Американцы работают на весь мир. Их кино во всем мире продают, смотрят. Российское кино, особенно сейчас, в условиях всевозможных ограничений — это только внутренний рынок. Ты не можешь на внутреннем рынке в России построить сопоставимую с американской киноиндустрию. Он не такой большой», — пояснил режиссер.

Говоря о рисках, которые могут нести в себе американские пошлины на фильмы, Шахназаров выразил уверенность в том, что даже столь серьезные ограничения не нанесут серьезного ущерба Голливуду.

«Надо признать, что их киноиндустрия — это та редкая сфера, где они по-прежнему превалируют в мировых масштабах. Не автомобили, не что-то еще. Здесь они все равно «номер один» сегодня. Может, китайцы начнут поджимать. Но не знаю, смогут ли китайцы в этой сфере потеснить американцев. Это большой вопрос», — заключил гендиректор «Мосфильма».