Известная певица Наталья Штурм рассказала RTVI о том, как с ней обошелся водитель, о машину которого она ударилась из-за гололедицы. Артистка записала видео, в котором мужчина сперва подтверждает, что пустил ее в салон автомобиля, но затем выгоняет ее из машины, заявляя, что «не видит тут ущерба». Позднее, по словам артистки, он назвал ее «вредной бабой».

По словам Натальи, ДТП произошло около 18:00 в понедельник, 11 декабря, когда она шла в магазин у дома. В условиях «ужасной гололедицы» она смотрела под ноги, чтобы не упасть. Обходя стоявшую на дороге машину, певица сильно ударилась головой об угол открытого багажника, который не заметила.

«Ударилась я с такой силой, что упала на землю и так вот сидела несколько минут. Владелец машины подошел сзади, закрыл багажник и сел за руль. Стал сдавать назад, и я поняла, что сейчас он поедет на меня. <…> Отползла в сторону. Продолжаю лежать, офигевшая от удара. Он выходит, говорит: „Ну что, вам руку подать, что ли?“ Вот так вот», — излагает Штурм.

Когда Наталья заявила, что ей нужно помочь, мужчина пригласил ее в машину, чтобы она смогла сама вызвать скорую и полицию. Но ждать их вместе с ней он отказался и обвинил певицу в том, что она «заняла его частную собственность».

«После чего он просто выкидывает меня из машины, за вещи меня вытаскивает. Я остаюсь на улице, он уезжает. <…> Когда полиция нашла его, первые его слова были: „Какая вредная баба“. Это вместо того, чтобы извиниться, что он повел себя, как последнее говно, не как мужик, а как тряпка вонючая, других слов у меня нет», — возмутилась певица.

Наталья Штурм добавила, что отказалась от госпитализации, потому что знает, «что в такое время года там происходит».

Первым о случившемся написал «МК», сообщив, что в понедельник вечером машина сбила Наталью Штурм на Красноармейской улице. Издание рассказало, что водитель скрылся с места ДТП. Врачи заподозрили у певицы сотрясение мозга, но она решила не ехать в больницу.