14 октября в Охотском море был найден катамаран с пропавшими два месяца назад людьми. Из трех человек выжил один, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«14 октября судно обнаружено в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Два человека погибли, один остался в живых, ему оказывается медицинская помощь», — сказано в сообщении ведомства.

В прокуратуре сообщили, что, по предварительным данным, 9 августа двое мужчин и 15-летний подросток — сын одного из них — на катамаране «Байкат 470» отправились от мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе Хабаровского края, в сторону города Оха Сахалинской области через Сахалинский залив.

«Дальневосточной транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия, а также контролируется ход расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), возбужденного Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России», — отметили в прокуратуре.

RT пишет, что выживший Михаил Пичугин вместе с братом Сергеем и его 15-летним сыном к месту назначения не приплыли, запасов еды и воды было на неделю. 14 октября лодку увидел в Охотском море экипаж корабля «Ангел». Михаила подняли на борт, дали поесть

В Дальневосточной транспортной прокуратуре рассказали изданию, что выживший мужчина истощен и находится в тяжелом состоянии.



Друг Сергея Пичугина Алексей сообщил RT, что путешественники были из Бурятии

«Мы до последнего надеялись, что они все живы. Надеялись, что какой-то из проходящих мимо кораблей их спасет», — отметил он.

По словам Алексея, у выжившего мужчины обезвоживание, он толком не говорит. Михаил находится под присмотром корабельного врача.

По данным Baza, 4 августа путешественники отправились на Шантарские острова, чтобы посмотреть на китов. Обратно они отплыли 9 числа, но до Сахалина так и не добрались.

«Когда двое мужчин и подросток пропали, родные сразу сообщили в экстренные службы. При этом, они считают, что спасатели довольно халатно отнеслись к своей работе и обследовали не всю территорию, что могли», — сообщает телеграм-канал.

Как отмечает Baza, полторы недели назад родные пропавших приехали на Сахалин, арендовали лодку и осматривали побережье Амурского лимана.