Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина заявила, что Ольга Бузова — «не певица» и держится «на плаву» за счет «внешней простоты». Свое мнение Суханкина высказала в программе «Легенда» на RTVI.

Суханкина назвала Бузову «уникальным человеком» и «очень хорошей девочкой».

«На мой взгляд, она проскакивает и выскакивает за счёт своей внешней простоты», — сказала экс-солистка «Миража».

По ее мнению, люди, которые приходят на концерты Бузовой, думают: «Я же тоже так могу, я же тоже такая же, как она».

«Очень многие из наивной молодежи себя греют, так сказать, мыслью, что у них тоже так получится <…> Певица она не певица, она никакая. Но за счет того, что она такая вся смешная, молодая, энергичная, такая вся открытая — она проскакивает», — добавила Суханкина.

По словам бывшей участницы «Миража», пока Бузова «на плаву и интересна». «Но, как говорится, лет через 7 -10 посмотрим, где она будет», — заключила Суханкина.

Ранее народный артист России Александр Лазарев-младший в интервью RTVI назвал провокацией приглашение Бузовой на роль во МХАТ им. Горького. «Это даже дискредитация профессии в какой-то степени, потому что люди учатся этому несколько лет, люди ждут попадания в театр, люди ждут ролей — профессиональные, которые умеют это делать», — пояснил Лазарев-младший.

Он предположил, что артистам МХАТ им. Горького было обидно из-за того, что Бузовой дали роль. «Да и для Бузовой это обидно, она же не обезьянка в клетке какая-то, на которую так вот пойти посмотреть», — добавил артист.