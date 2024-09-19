Телеканал ТНТ сообщил, что 20 сентября покажет прощальный выпуск Comedy Club. Креативный продюсер проекта заявил, что юмористическое шоу, которое выходит в эфир почти 20 лет, закрывается. RTVI собрал реакции на объявление о закрытии Comedy Club.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков — RTVI
Это точно вопрос не для наших комментариев (в ответ на вопрос корреспондента RTVI о наличии политической подоплеки в объявлении Comedy Club. — Прим. RTVI).
Официальный представитель МИД Мария Захарова
Надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club (в ответ на просьбу корреспондента NEWS.ru прокомментировать заявление властей Армении о попытке предотвратить военный переворот. — Прим. RTVI).
Директор ТНТ Тина Канделаки
«Сегодня многие плачут. Завтра в 21:00 будет еще печальнее, когда зрители ТНТ увидят прощальный выпуск „Камеди“. Держимся, друзья!»
Сооснователь Comedy Club Арташес Саркисян — RTVI
Я вообще в другой отрасли уже давно. У меня задачи совершенно другого порядка. Я занимаюсь развитием Континентальной хоккейной лиги. Это единственное, что меня интересует.
Участница Comedy Woman и КВН Елена Борщева — RTVI
Когда только появился Comedy Club, это был прорыв, взрыв. Именно когда получили жизнь все шутки, которые были запрещены, их не допускали. Конечно, это был знаковый проект в истории.
То поколение, которое выросло на Comedy Club, они все-таки такие якоря, такие как, [Гарик] Харламов, [Тимур] Батрутдинов. Пока они там, все-таки еще не ушли на пенсию. Мне кажется, они должны остаться. По поводу новых [резидентов] мы видим, что очень сложно прижиться. Кто-то влетает, как [Демис] Карибидис, и сразу приживается. Кто-то пытается и потом уходит или вообще не приживается. Либо кому-то это становится, может, даже неинтересно — я говорю про [Александра] Ревву и [Михаила] Галустяна, которые в определенный период времени выступали.
Продюсер Иосиф Пригожин
«Я не могу сказать, кто от этого выиграет или проиграет. Харламов и многие другие нашли себе хорошую платформу под названием VK, поэтому им там тоже комфортно живется. У каждого начала есть конец, поэтому в контексте <…> ситуации с „Камеди клаб“, наверное, наступило время, когда уже эта история должна сменить платформу, на которой они будут присутствовать. Вот и все».
Бывший резидент Comedy Club Роман Юнусов — RTVI
Ребят, дождитесь 20 сентября. Посмотрите эфир, и вы все поймете.