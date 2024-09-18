Служба национальной безопасности (СНБ) Армении предотвратила попытку узурпации власти в республике путем вооруженного переворота. Об этом сообщает Следственный комитет Армении.

Уголовное дело возбуждено в отношении семи человек — граждан Армении и выходцев из Нагорного Карабаха. Три человека арестованы, остальные объявлены в розыск.

По версии СК Армении, обвиняемые завербовали несколько граждан республики, обещая выплачивать им ежемесячно по 220 тыс. рублей. Завербованных отправили в Ростов-на-Дону под предлогом прохождения трехмесячных военных сборов для «ознакомления с новыми видами тяжелого оружия, обучения навыкам их применения и несения боевого дежурства» после возвращения в Армению.

Завербованных проверяли с помощью полиграфа, чтобы выяснить их личные характеристики, политические взгляды и связи с правоохранительными органами Армении, говорится в релизе. После этого их разместили на «военной базе “Арбат”», где проводились тренировки по ведению боевых действий в закрытых помещениях, утверждает СК Армении. Участникам группы также объявили, что целью учений является отстранение действующей власти в Армении.

Некоторые завербованные отказались участвовать в перевороте и вернулись в республику. Остальные были раскрыты силовиками прежде чем смогли довести замысел до конца.

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