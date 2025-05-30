В Москве обнаружили мертвым 30-летнего сына заведующей терапевтическим отделением НИИ им. Склифосовского Ирины Осиповой, которую судят за якобы поддельное удостоверение о повышении квалификации. Врач считает свое уголовное преследование местью начальства, а гибель сына — убийством. Подробности — в материале RTVI.

Тело сына Осиповой нашли 29 мая на козырьке подъезда дома на Трифоновской улице, сообщает «Московский комсомолец».

«Характер травм позволил предположить, что молодой человек свел счеты с жизнью», — говорится в публикации.

По данным газеты, предсмертной записки при погибшем не было. Мужчина работал инженером. Утром он «как ни в чем не бывало поел и пошел на работу», но дома больше не появлялся, пишет МК. В июне он собирался идти с матерью на концерт в консерваторию.

Осипова в разговоре с «Лентой.ру» Осипова подтвердила гибель сына.

«Они его убили», — сказала врач.

По ее словам, сын рассказывал о частых звонках от «следователей», которые подвергали его «суровому прессингу» и задавали «странные вопросы», пишет МК. Врач предположила, что за смертью сына стоят «анонимные доносчики», которые ранее угрожали, что «мало ей не покажется».

Дело Осиповой

Уголовное дело о мошенничестве (по ч. 1 ст. 159 УК) в отношении Осиповой было возбуждено в июле 2024 года. Изначально речь в постановлении шла о «неустановленном лице», позже им стала Осипова, пишет «Новая газета».

По версии органов дознания, врач «путем обмана» предоставила удостоверение о прохождении аттестации на присвоение высшей категории, что позволяет получать надбавку к зарплате. На основании этого в апреле-ноябре 2023 года ей выплатили 151,6 тыс. рублей. При этом, согласно постановлению о возбуждении дела, на самом деле Осипова не проходила аттестацию.

Срок удостоверения для подтверждения высшей категории истек у Осиповой еще в 2021 году, но из-за пандемии коронавируса Минздрав автоматически продлил все имеющиеся сертификаты до особого распоряжения. Когда оно поступило, Осипова подала заявку на получение нового документа через сайт Московской академии современных кадров (МАСК) dpomask.ru. Как отмечает MSK1.RU, это клон официального портала дополнительного образования Москвы dpmosk.ru. Сейчас сайт МАСК недоступен.

Осипова прошла обучение, выполнила тесты в онлайн-режиме и заплатила за аттестацию 2 тыс. рублей. Спустя несколько недель ей по почте прислали удостоверение о присвоении высшей квалификационной категории. По словам врача, оно ничем не отличалось от предыдущих удостоверений и даже было заполнено тем же почерком.

Осипова предоставила удостоверение в отдел кадров и ей оформили надбавку. В конце 2023 года, при продлении аккредитации для работы терапевтом, выяснилось, что выданное Осиповой удостоверение недействительно. Медик вернула всю сумму надбавки за восемь месяцев и написала заявление о мошенничестве, но полиция отказалась возбуждать уголовное дело.

В постановлении об отказе, которое цитирует «Новая газета», сказано, что «установить лицо, осуществляющее продажу удостоверения врача, не представляется возможным», а само это деяние «не представляет собой общественную опасность в силу малозначительности».

«Меня начали мочить»

По словам Осиповой, ее проблемы начались в июне 2024 года после того, как «некий Петров» написал на нее «донос» в прокуратуру из-за ситуации с удостоверением. Врача вызвали в ведомство для дачи объяснений и предупредили, что она «очень насолила этому Петрову».

«Собственно, тогда меня начали мочить», — считает Осипова.

После возбуждения уголовного дела о мошенничестве заведующую терапевтическим отделением несколько раз допрашивали, также была проведена экспертиза полученного ею удостоверения. Эксперт пришел к выводу, что бланк документа «не соответствует сравнительному образцу».

При этом в исследовании не указано, что лицензия поддельная, подчеркнул в своей жалобе адвокат Осиповой Дмитрий Джулай. Бланки, выполненные в разное время и на разном типографском оборудовании, могут различаться между собой, но быть подлинными, отметил защитник. Кроме того, эксперт не проверял, есть ли на бланке средства защиты (водяные знаки, микротекст, скрытые изображения и т. п.) и были ли они подделаны, добавил Джулай.

В конце 2024 дознаватели прекратили уголовное преследование Осиповой «в связи с непричастностью». Однако Мещанская районная прокуратура отменила это решение, о чем Осипова и ее адвокат узнали только в феврале 2025-го, когда их вызвали на допрос. Врач тогда «перенервничала и дома потеряла сознание», но ложиться в больницу не стала, поскольку ее муж готовился к операции.

Осипова взяла больничный, а в марте, когда она пошла в поликлинику продлевать его, женщину задержали и доставили в отдел полиции.

«Там полицейские говорили, что я симулирую болезнь, устроила им “театр одного актера”, два часа не пускали моего адвоката и врачей, угрожали, что я сяду», — рассказала Осипова.

Когда адвокат смог попасть в отделение, то увидел, что его подзащитная «в ужасном состоянии» и у нее «перекосило рот». Из отдела полиции Осипову госпитализировали с микроинсультом (транзиторная ишемическая атака). По словам Джулая, дознаватель позже пыталась продолжить следственные действия в больничной палате, где Осипова лежала под капельницами.

17 марта врача выписали из больницы, она передвигается в инвалидной коляске. К моменту выписки все процессуальные сроки дознания прошли, и дело должны были закрыть, отметил адвокат. Однако прокуратура передала дело в следственные органы. Первое заседание по делу прошло 26 мая.

Защита Осиповой заявила о процессуальных нарушениях и потребовала вернуть дело в прокуратуру. Сама медик рассказала в суде, что работала «в очень тяжелой профессии», «принимала пациентов из “Норд-Оста”, когда в Москве взрывали дома и метро».

Она также сообщила, что страдает от редкого заболевания — гипоплазии тазобедренного и коленного сустава. Женщина обвинила полицейских и сотрудников прокуратуры в издевательствах, добавив, что не знает, «встанет ли на ноги или нет».

Обращалась к Путину: версия о мести

Ирина Осипова считает свое уголовное преследование местью начальства за «принципиальность». Во время ковида врач добивалась обещанных выплат для своих коллег. Медикам полагалось по 150 тыс. рублей, а они получили только 9 тыс., рассказала Осипова MSK1.RU.

Врач утверждает, что обратилась со своей проблемой на прямую линию президента России Владимира Путина, после чего ее коллеги получили деньги «буквально через десять минут». Издание отмечает, что терапевт не раз добивалась выплат и справедливости для своих сотрудников, в связи с чем ей поступали угрозы.

В 2023 году в Мещанском суде рассматривалось дело, связанное с сокращением Осиповой и ее коллег. В результате было заключено мировое соглашение, медиков восстановили на работе.

Кроме того, Осипова рассказала, что отказалась брать на работу в свое отделение врача, которого просил устроить один из заместителей директора НИИ Склифосовского. Новая сотрудница «не знала названий лекарств и не понимала, как ставить диагнозы», утверждает терапевт.

По ее словам, за две недели работы девушка допустила до операции пациента, которому требовалось еще два месяца лечения — в результате он попал в реанимацию. Кроме того, она перепутала дозировку и назначила пожилой женщине дозу нитроглицерина, которая могла стать смертельной.

«Нитроглицерин стал последней каплей. Я взяла все документы, поехала к одному из ведущих терапевтов Москвы — моему учителю. Он был в шоке. На следующий день она в „Склифе“ уже не работала», — рассказала Осипова.

Как утверждает MSK1.RU, именно после этого в прокуратуру поступило анонимное заявление о том, что Осипова предоставила в отдел кадров поддельный сертификат о повышении квалификации и незаконно получила надбавку к зарплате.

В департаменте здравоохранения Москвы «Ленте.ру» сообщили, что «вопрос предоставления поддельного сертификата является предметом гражданско-правовых отношений между сотрудником и работодателем.

Осипова продолжает работу в НИИ Склифосовского, уточнили MSK1.RU в депздраве. По словам адвоката Дмитрия Джулая, его подзащитная пока остается на больничном. Следующее заседание по ее делу назначено на 17 июня.