Испания несколько месяцев «оставляет в подвешенном состоянии» 65 российских оппозиционеров, включая «писателей, журналистов, активистов, а также известных феминисток». Об этом пишет El Pais.

Газета отмечает, что все эти люди, которые сейчас находятся на позиции нелегальных иммигрантов, переехали в Мадрид летом 2024 года «по настоянию нескольких испанских дипломатов», которые обещали быстро помочь им с документами. Однако это «так и не было выполнено», говорится в статье.

Координатор россиян, политический активист Егор Куроптев заявил El Pais, что вину в этой ситуации несет лишь МИД Испании, так как ведомство «нарушило свое обещание и бросило их на произвол судьбы». По его словам, им обещали «оказать поддержку, выдать визы и виды на жительство» 206 связанным с ним людям.

Весной 2024 года два россиянина подали заявки на ВНЖ в Испании, и эти документы были одобрены при прямом участии МИД республики, отмечает El Pais. Без вмешательства министерства это бы не произошло, уточняют источники газеты.

Точно так же должно было произойти и с другими российскими оппозиционерами, но этого не случилось, говорится в статье, а в сентябре 2024 года испанские власти перестали реагировать на сообщения Куроптева. По его словам, с тех пор они более полугода живут нелегально в Испании, не имея возможность надолго снять квартиру, бесплатно возить детей в больницу, открывать банковские счета или покидать страну.

При этом, как утверждает Куроптев, многие приехали из Грузии, куда они не могут вернуться, так как там «несколько человек были незаконно задержаны или депортированы».

«Они [власти Испании] нарушили все данные нам гарантии и обещания», — заявляет активист.

В МИД республики претензии отвергают. При этом источники El Pais в министерстве подтвердили, что представители ведомства действительно оказывали российским оппозиционерам «помощь и давали инструкции, которым необходимо следовать». По их словам, несколько шенгенских виз действительно были выданы «по гуманитарным соображениям», но такой вариант для более чем 200 человек «никогда не рассматривался на политическом уровне».

При этом собеседники издания не стали уточнять, по чьей инициативе эти меры вводились и были в итоге отменены.

El Pais пишет, что 14 российских оппозиционеров в итоге решили сами подать заявку на гуманитарный ВНЖ, восемь из них уже получили отказ по причине «Не доказано, что возвращение заинтересованного лица в страну происхождения представляет угрозу его безопасности или безопасности его семьи». Опрошенные газетой россияне жалуются, что теперь не могут покинуть страну, потому что им могут больше не разрешить въезд на территорию ЕС.