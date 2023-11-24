Жители Австралии сообщили о нашествии длинношерстных крыс, которые заполнили пляжи штата Квинсленд и уже добрались до сараев, домов, машин и лодок в городе Карумба. Об этом пишет The Guardian.

По словам источников издания, крысы буквально захватили город: они наносят вред автомобилям и домам, пытаются залезть на рыбацкие судна. Грызуны также массово погибают и засоряют водоемы, отмечают собеседники. Мертвых крыс поедают коршуны, а большое количество птиц мешает стабильной работе аэропорта, передает The Guardian.

«Прокатился сегодня утром по городу. У нас тут в городе крысиная чума. Это все крысы, которые утонули. Чертовы тысячи крыс», — рассказал один из местных жителей.

Живущий в Карумбе Дерек Лорд обнаружил грызунов в своих автомобилях. The Guardian отмечает, что мужчина занимается автомобильным бизнесом, а крысы перегрызли всю электрику в одной из его машин и тем самым «полностью ее уничтожили». По словам Лорда, если грызуны продолжат уничтожать его автомобили, то ему придется «изрядно потрудиться, чтобы остаться в бизнесе».

«За последние пару дней я нашел около 50 [крыс] в мусорном ведре. Они повсюду. Прошлой ночью я слышал их за морозильной камерой», — рассказал Лорд.

Он добавил, что собирает объедки в мусорном ведре в надежде, что крысы полезут их искать и застрянут там.

Еще одна жительница города Карумба, которая пожаловалась на нашествие крыс, — владелица рыболовной компании Тина Хатчинсон. В разговоре с The Guardian она заявила, что из-за обилия грызунов не может держать открытыми двери собственного дома. По словам Хатчинсон, крысы перегрызли всю систему орошения в ее саду.

«Вы не можете держать свои двери открытыми, потому что внутри будут крысы. Если вы выйдете ночью на улицу к своей машине, вы можете увидеть, как они все просто бегают вокруг», — подчеркнула она.

По мнению профессора Сиднейского университета Питера Бэнкса, причина массового появления крыс — сезон дождей. Эксперт отмечает, что естественная среда для таких крыс — засушливая. В связи этим, когда выпадает большое количество осадков, они начинают размножаться. По словам Бэнкса, в засушливых районах подобное «нашествие» случается только раз в десятилетие.

Профессор указал, что местные жители не случайно прозвали крыс «чумными». «Их называют «чумными», потому что численность крыс периодически очень сильно увеличивается. <…> То, что мы наблюдаем [в городе] сейчас — это естественный результат слишком большого количества крыс, а именно — нехватки пищи и пространства», — добавил Бэнкс.

В последние дни, как отмечает The Guardian, на местный пляж выбрасывало и мертвых грызунов. Питер Бэнкс отметил, что мертвые крысы — признак того, что популяция сокращается. По его прогнозу, нашествие грызунов должно в скором времени закончиться, потому что «животные не могут так долго жить без пищи», их популяция должна нормализоваться в силу естественных причин.