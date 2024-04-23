Вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил предоставить россиянам право голосовать на выборах и участвовать в референдумах с 16 лет. Соответствующий законопроект депутат направил в правительство, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу партии.

В пояснительной записке отмечается, что с 16 лет многие граждане России уже начинают работать и зарабатывать. Кроме того, молодые люди в этом возрасте выбирают «прогрессивные идеи», а сами они «свободны от стереотипов» и «менее склонны полагаться на чужое мнение», говорится в документе.

«Они уже имеют навык критического мышления и опыт работы с различными источникам информации, умеют ее анализировать и делать собственные выводы, что позволяет им формировать собственные политические взгляды и мнения», — следует из текста законопроекта.

Даванков также обращает внимание, что такая практика распространена в некоторых странах. Например, с 16 лет голосовать на выборах могут в Аргентине, Австрии, Бельгии, Бразилии, Иране, Шотландии, на Кипре, Кубе и Мальте.

Кроме того, в пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта позволит увеличить число избирателей на три миллиона человек — такое количество граждан в возрасте 16—17 лет зафиксировал Росстат на 1 января 2023 года. По мнению автора инициативы, большинство молодых избирателей будет иметь высокую мотивацию для голосования.

В соответствии с российским законодательством сейчас голосовать на выборах и участвовать в референдумах могут граждане России, достигшие 18 лет. Если законопроект Даванкова поддержат, то изменения будут вноситься в законы «О выборах президента Российской Федерации», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также в текст закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ».

В 2022 году партия ЛДПР также предлагала правительству рассмотреть проект закона о снижении возрастной планки избирательных прав до 16 лет. Авторы инициативы считали, что это позволит вовлечь молодежь в избирательный процесс и повысить явку на выборах. Однако в начале 2023 года Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству вернул документ ее авторам на доработку из-за несоблюдения требований российских законов.