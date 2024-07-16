Сергей Цеков подтвердил RTVI, что уходит с поста сенатора от Крыма и осенью планирует идти на выборы депутатов Государственного совета республики.

15 июля Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что шахматист Сергей Карякин и участник спецоперации, герой России Юрий Нимченко займут в Совете Федерации места уходящих сенаторов Ольги Ковитиди и Сергея Цекова.

Цеков рассказал RTVI, что сенатором должен быть настоящий представитель Республики Крым — деятельный, активный и готовый вникать во все проблемы региона, погрузившись в его жизнь.

«Я считаю, что сенаторы вообще должны быть постоянно в республике, я имею в виду, один-два раза в месяц. Я считаю, это самое главное — быть активными, не стесняться ставить острые вопросы, не стесняться отрицательных реакций на свои предложения, на законодательные инициативы. Являться патриотами Крыма, но при этом, безусловно, быть патриотами России — сейчас такой период, когда патриотизм надо доказывать вообще не на словах, а на деле», — пояснил сенатор.

Цеков заявил, что ему нравятся кандидаты на смену им с Ковитиди.

«Они в принципе уже доказали свою любовь, верность к России, поэтому все нормально», — добавил он.

Также Цеков пожелал, чтобы новые сенаторы прониклись духом Республики Крым и «не считали себя чиновниками какого-то высшего порядка».

«Они прежде всего чиновники крымские, они представляют Республику Крым, они должны об этом помнить», — предупредил уходящий сенатор.

Что касается собственных планов, то, по словам Цекова, осенью 2024 года он пойдет на выборы.

«Буду депутатом Государственного совета Республики Крым, возможно, буду занимать какую-то должность в Государственном совете. Я вообще один из старейших депутатов парламента Крыма, фактически с начала девяностых годов, работы там много. Можно через Государственный совет Республики Крым многие инициативы реализовывать», — поделился Цеков.

Он напомнил, что является одним из создателей Русской общины Крыма, сформированной в 1993 году.

«Это легендарная организация. Когда мы думаем над тем, как Крыму удалось сохранить любовь к России, преданность России в период нахождения в Украине, то, я думаю, первое, на что обращают внимание — это на работу Русской общины Крыма с 2003 года. Я председатель общины до настоящего времени, буду продолжать работать. Раньше, честно говоря, не совсем много было времени на работу», — пояснил сенатор.

Он заверил, что всегда найдет себе работу в Крыму. «Некоторые, знаете, вот звонят, сожаление выражают, но мы не вечные, для меня это нормальная процедура», — подытожил Цеков.