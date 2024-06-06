К 80-й годовщине важной вехи Второй Мировой войны — высадки союзников в Нормандии — RTVI поговорил с летчиком Кристианом Мером и историком Тьерри Деладои. Темой беседы стала история полка «Нормандия-Неман» — французских пилотов на русском фронте в Великой Отечественной войне.

Летчик Кристиан Мер

О встрече с французскими ветеранами в 1998 году

«Все пилоты из „Нормандии-Неман“ были счастливы, что о них говорили за пределами Франции, в Швейцарии. Я заметил, что каждый раз, когда мы говорили с ними о России или о „Нормандии-Неман“, я чувствовал, что у них комок подкатывал к горлу. <…> Мы чувствовали, что это была история, которая оставила в их жизни неизгладимый отпечаток. Им действительно было приятно поговорить о России и о „Нормандии-Неман“».

О советских наградах французских летчиков

«Какова была реакция во Франции? Насколько я помню из того, что читал во французских СМИ по авиации, каждый раз, когда происходили обмены между „Нормандией-Неман“ и русскими военными <…> всегда речь шла о позитивных поездках, действительно о дружбе, которая реально имела место. Сейчас, я думаю, что этих обменов больше не существует, по крайней мере, на данный момент. Мы должны надеяться, что… Мы должны надеяться».

Историк Тьерри Деладои

Об увлечении полком «Нормандия-Неман»

«Эта история людей, которые не шли по проторенной дороге. Они защищали Францию, но рука об руку с русскими, совместно с Россией. В то время такое почти невозможно было себе вообразить. Это как раз пример такой небольшой группы людей, которые не побоялись отправиться в неизвестность».

О жизни в Сибири в 1990-е

«Это было нечто особенное. Речь шла о крупной компании со штаб-квартирой в Лугано, „дружившей“ с Борисом Ельциным. Она строила в Сибири огромный комплекс с гостиницами и чем-то вроде хранилища для алмазов. <…> Что меня поразило? Например, в Швейцарии, если вам нужна метла, чтобы подмести крышу, вы идете в первый попавшийся местный супермаркет, покупаете метлу, и затем подметаете крышу. В России я отправил своего коллегу найти веник, чтобы подмести мне крышу. Он в поисках провел целый день. Да, тогда в России все было особенное»