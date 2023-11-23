По делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы арестованы 126 человек, заявил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев.

Он рассказал, что 23 ноября комиссия ОНК посетила СИЗО-1, где находятся арестованные.

«Всего по этому делу там сидит 126 человек из которых с 7 подозреваемыми мы провели беседу», — добавил Хадулаев.

По его словам, все семь человек «не согласны» с тем, что им вменяют, — ч. 1 и 2 ст. 212 УК (организация массовых беспорядков, участие в массовых беспорядках).

Подозреваемый в организации беспорядков Гаджи Иманмурзаев заявил, что он якобы не организовывал беспорядки, а «наоборот всех успокаивал по просьбе самих сотрудников правоохранительных органов, чтобы все разошлись», сообщил Хадулаев.

«Были и те, кто признают, что находились в терминале и даже вошли в красную зону, но были просто в качестве зевак и ничего более там не делали, есть только факт на видео их там нахождения», — отметил член ОНК Дагестана.

Он добавил, что если человек «по факту ничего не натворил, а лишь присутствовал там», то следствие «это должно учесть обязательно».

«Многие находящиеся в СИЗО-1, конечно же, сожалеют, что вообще там оказались», — сказано в сообщении.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли вечером 29 октября из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне войны Израиля с палестинским радикальным движением ХАМАС. Сотни человек ворвались на территорию аэропорта, в том числе на взлетно-посадочную полосу. РБК со ссылкой на источники в МВД Дагестана сообщал, что в беспорядках участвовали порядка 1,2 тыс. человек.