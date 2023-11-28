Организация Объединенных Наций (ООН) готовится рекомендовать США сократить потребление мяса, чтобы снизить количество выбросов парниковых газов, пишет Fox News. Как отмечает телеканал, соответствующая «дорожная карта продовольственных систем» будет представлена экспертами на COP28 — конференции ООН по вопросам климата, которая начнется на этой неделе в Дубае и продлится до середины декабря.

Первое место в рейтинге стран, в которых зафиксировано «чрезмерное потребление мяса», занимают США.

По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), на среднего американца приходится около 127 кг мяса в год. Для сравнения: житель Нигерии в среднем потребляет 7 кг мяса, а Конго — 3 кг. Международная комиссия Eat-Lancet по вопросам продовольствия, планеты и здоровья рекомендует людям потреблять не более 15,7 кг в год.

Кроме того, специалисты отмечают, что ведущие мясные и молочные компании не способны самостоятельно сократить выбросы парниковых газов, что «подчеркивает необходимость уделять больше внимания политике в области продовольствия и сельского хозяйств».

«Выбросы пищевой промышленности заслуживают места в верхней части таблицы, наряду с энергетикой и транспортом, поскольку на них приходится примерно треть выбросов парниковых газов и 40% метана. Инвесторы надеются, что первая в истории публикация «дорожной карты по продовольствию и сельскому хозяйству» на КС-28 в этом месяце станет катализатором <…> к более устойчивой продовольственной системе», — указал Джереми Коллер, председатель и основатель сети инвесторов FAIRR, которая работает с финансовыми институтами над продвижением экологически чистого сельского хозяйства во всем мире.

Fox News указывает, что странам, в которых зафиксировано «чрезмерное потребление мяса», будет рекомендовано его ограничить, а в тех государствах, где недостаточное потребление мяса усугубляет распространенную проблему с питанием, необходимо будет улучшить животноводство.

«Если мы не решим проблему животноводства, мы не решим проблему изменения климата. Основная проблема — чрезмерное потребление», — подчеркнул Дхануш Динеш, основатель центра Clim-Eat, целью которого является ускорение справедливого глобального перехода к устойчивым продовольственным системам.

Среди прочего, на конференции ФАО расскажет, как фермерам следует адаптироваться к «неустойчивой погоде» и бороться с выбросами, образующимися в результате пищевых отходов и использования удобрений.

ООН объясняет, что применение подобных мер необходимо для экологии. По данным организации, около трети выбросов парниковых газов связана с животноводством — основным источником метана, вырубкой лесов и утратой биоразнообразия.

«Многие люди понятия не имеют, что на сельское хозяйство приходится около 33% всех выбросов в мире. Мы не сможем [добиться прогресса], если сельское хозяйство не будет в центре внимания как часть решения», — подчеркнул специальный посланник президента США Джо Байдена по климату Джон Керри.

Несмотря на предупреждения экспертов, Fox News отмечает, что рекомендации ООН будут носить добровольный характер.

С призывом уменьшить потребление мяса и молочных продуктов, заменив их пищей растительного происхождения, для борьбы с вызывающим глобальное потепление парниковым эффектом представители ООН выступали еще в 2019 году.

Тогда же они назвали еще одну проблему, которая связана с потреблением и влияет на климат — большое количество пищевых отходов. В докладе экспертов организации говорилось, что около 830 млн людей на Земле страдают от недоедания. При этом до 30% продуктов питания человечество выбрасывает на помойку.

Для спасения планеты от глобального изменения климата, кроме изменения привычного образа потребления, ученые также призвали прекратить массовую вырубку тропических лесов, сохранять и восстанавливать торфяники.