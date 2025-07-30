В ночь на 30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение, магнитуда которого по разным оценкам достигает до 8,7. Несколько человек пострадали, объявлена угроза цунами на всех Курильских островах. RTVI собрал главное, что известно о последствиях землетрясения.

По данным пресс-службы Камчатского филиала Геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился в 150 км на юго-востоке от Петропавловска-Камчатского и в 360,9 км к северо-востоку от Северо-Курильска.

В филиале подчеркнули, что это сильнейшее землетрясение в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года.

«Это, в отличие от события 20 июля, можно отнести уже к категории уникальных», — заявил директор филиала Данила Чебров.

По его словам, специалисты не прогнозируют более сильных подземных толчков. При этом интенсивность афтершоков будет достаточно высокой.

«Такие афтершоки могут вызвать колебания интенсивностью V-VI баллов в Петропавловске-Камчатском, и опасные цунами», — говорится в телеграм-канале филиала.

Сейсмологи отметили, что ощущаемость произошедшего на Камчатке землетрясения составила от 7 до 8 баллов.

Разрушения

«Ъ» пишет, что землетрясение вынудило жителей Петропавловска-Камчатского и Елизова выйти на улицы, город стоит в пробках.

В зданиях двигалась и падала мебель. Министр по делам ЧС Сергей Лебедев сообщил, что об обрушении фасада одного из детсадов в столице региона. Кроме того, зафиксированы трещины в зданиях некоторых лечебниц и соцучреждений. При этом местные власти отмечают, что критических разрушений нет.

В торговых центрах и в здании аэровокзала пострадала внутренняя отделка, падали панели. Сотрудники МЧС продолжают обследование зданий Петропавловска-Камчатского.

Губернатор Камчатского края сообщил, что осмотрел детский сад в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от землетрясения. По его словам, учреждение было закрыто на плановый ремонт, поэтому детей в здании не было.

«Самое главное — никто из сотрудников не пострадал. Держу ситуацию на контроле», — отметил он.

По данным ГУ МЧС по Сахалинской области, в Северо-Курильске из-за подземных толчков были повреждены несколько зданий: образовались трещины, были повреждены печных труб и вентиляционных шахт. Глава региона Валерий Лимаренко объявил об эвакуации жителей.

Кроме того, сообщает МЧС, волной цунами местами были затоплены порт город Северо-Курильск и рыбопромышленное предприятие «Алаид».

В связи с повышенной сейсмической активностью сеть природных парков «Вулканы Камчатки» сообщает о временном закрытии туристических маршрутов на полуострове.

«Мы осознаем, что данное решение может вызвать неудобства у наших гостей, планировавших посещение этих природных объектов. Однако, здоровье и безопасность людей — это то, чем мы не можем и не будем рисковать», — сказал директор КГБУ Виктор Комаров.

Пострадавшие

Глава Минздрава Камчатского края Олег Мельников сообщил ТАСС, что несколько человек обратились в медицинские учреждения после утреннего землетрясения.

«Что касается пострадавших во время сейсмособытия, такие пациенты, к сожалению, есть. Есть люди, которые, выбегая, получали травмы. Есть пациент, который выпрыгнул из окна», — сказал министр.

Также, по словам Мельникова, травмы получила женщина, находящаяся в здании нового аэропорта. Он отметил, что все пострадавшие удовлетворительном состоянии, тяжелых травм в настоящий момент не было зафиксировано.

Борьба с последствиями

Губернатор Камчатского края принял решение сократить 30 июля рабочий день в государственных краевых учреждениях с 13:00.

«Рекомендуем муниципальным органам власти, а также организациям иных форм собственности принять такое же решение», — сказано в его телеграм-канале.

Солодов также отметил, что специалисты уже приступили к тщательному осмотру социально значимых объектов на наличие возможных повреждений.

«В первую очередь проверяем школы, больницы, детские сады», — подчеркнул он.

В связи с ЧП развернут региональный штаб для координации действий ведомств и служб. Открыты горячие линии.

Прокуратура Сахалинской области контролирует меры по эвакуации и размещению жителей Северо-Курильска в связи с произошедшим землетрясением.

«Надзором охвачены вопросы, связанные с оказанием людям медицинской и иной помощи, оценкой поврежденного имущества, размещением граждан в пунктах временного пребывания», — пишет издание.

США и Япония

Власти Гавайев призвали жителей эвакуироваться из прибрежных районов из-за угрозы цунами после землетрясения у Камчатки, сообщает ABC News.

По информации экстренных служб, волна может накрыть Ханалей в 19:10 (8:10 мск). Национальная метеорологическая служба отмечает, под угрозой все побережье острова. Опасность может сохраняться длительное время после первой волны.

Аналогичное предупреждение было объявлено о на Аляске. По данным Геологической службы США, максимальная магнитуда землетрясения у берегов Камчатки составила 8,8.

Силы самообороны Японии также задействовали истребители, патрульные самолеты и вертолеты, чтобы мониторить ситуацию над Тихим океаном.

Энергетическая компания Tokyo Electric Power приостановила очередную фазу сброса очищенной воды с АЭС «Фукусима-1». Кроме того, было приостановлено движение скоростных поездов «синкансэн» в центральной части и на северо-востоке Японии.