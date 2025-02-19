Заглушки для ремней безопасности в автомобиле, а также накладки и адаптеры для них могут запретить к продаже на территории России. Соответствующие положения содержатся в законопроекте депутатов от партии «Справедливая Россия — За правду», который бал разработан при участии Национального автомобильного союза, пишут «Известия» со ссылкой на текст документа.

В тексте документа сказано, что подобные устройства ограничивают, изменяют или имитируют работу ремней безопасности и детских кресел, а также применяются для того, чтобы отключить систему, предназначенную для оповещения водителя о непристегнутых ремнях безопасности.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что системы пассивной и активной безопасности автотранспорта являются ключевым фактором, позволяющим снизить число смертельных ДТП, а ремни безопасности представляют собой базовый инструмент таких систем.

Отмечается, что несмотря на это в России широко представлен ассортимент различных заглушек для ремней безопасности, которые могут использоваться для отключения специального сигнала, информирующего о недостаточной защищенности людей в автомобиле.

«Сегодня такие заглушки активно продаются онлайн и в автомагазинах, на любой вкус и кошелек. Люди покупают их, а потом попадают в аварии, гибнут или лечатся годами от последствий ДТП», — заявил один из авторов инициативы, лидер «СРЗП» Сергей Миронов.

Он также напомнил о данных, полученных в результатах краш-тестов, которые говорят о том, что непристегнутые пассажиры с наибольшей степенью вероятности могут получить в аварии серьезные повреждения и травмы, зачастую приводящие к смерти.

Согласно данным сервиса Moneyplace, которые приводит издание, к концу 2024 года россияне купили 291,6 тыс. устройств, позволяющих обойти систему оповещения, на торговых площадках двух крупных маркетплейсов. Общая стоимость этих покупок составила более 84,5 млн рублей.

Рост спроса на такие товары вырос почти на треть в сравнении с 2023 годом, когда было продано более 195 тысяч заглушек на сумму в 57,2 млн рублей. Представители маркетплейса Wildberries, в свою очередь, рассказали о практике блокировки карточек подобных товаров.

«Специальный алгоритм позволяет по описанию и фотографиям карточек выявлять подобные товары и их незамедлительно скрывать с витрины. При этом в оферте с продавцами также содержится запрет на реализацию суррогатов удерживающих устройств», — сообщили они.