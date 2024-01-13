Кандидат правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, критикуемый Пекином и выступающий за сближение с США, победил на прошедших на острове президентских выборах, передает местное издание Taiwan News.

Согласно отчету Центральной избирательной комиссии по итогам подсчета голосов с более чем 98% избирательных участков, Лай Циндэ получил более 40% голосов (его поддержали свыше 5,5 млн человек). В своей речи по случаю победы он заявил, что «полон решимости защитить Тайвань» и будет поддерживать статус-кво в Тайваньском проливе, а при взаимодействии с Китаем намерен использовать диалог, чтобы отойти от конфронтации.

Лай Циндэ четыре раза избирался в парламент, в 2014-2017 годах был мэром Тайнаня, а в 2017 году возглавил правительство Тайваня.

Его главный соперник — Хоу Юи, кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан, выступающей за нормализацию отношений с материковым Китаем, — набрал порядка 33% голосов. Председатель центристской Тайваньской народной партии (ТНП) Кэ Вэньчжэ получил около 26% голосов. Оба кандидата от оппозиционных партий признали свое поражение, передает Reuters.

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Как отмечает агентство, в преддверии выборов на Тайване в КНР раскритиковали Лая Циндэ как «опасного сепаратиста». Taiwan News также пишет, что победа представителя правящей партии вызовет «протест» со стороны Пекина, который хотел бы видеть у власти на Тайване представителя оппозиции, дружественной Китаю.

В КНР в четверг назвали Лая Циндэ «упрямым борцом за независимость Тайваня», который может привести к «конфронтации и конфликту между двумя сторонами [Тайваньского] пролива», напомнило издание.

Лай Циндэ заявляет о приверженности сохранению мира и статус-кво в Тайваньском проливе, а также укреплению обороноспособности острова. Находящаяся у власти Демократическая прогрессивная партия (ДПП) считает, что Тайвань должен стать независимым государством, отказавшись даже от идеи историко-культурного единства с материковым Китаем. Во внешней политике же Тайбэй должен развивать тесные военные связи с США, считают в партии.

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Китай считает Тайвань своей отколовшейся провинцией. Лидер КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении назвал воссоединение материкового Китая с островом Тайвань «исторической необходимостью».