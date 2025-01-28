В пресс-центре МИДа России 28 января прошел брифинг посла по особым поручениям Родиона Мирошника, на котором он представил “Итоговый доклад по преступлениям киевского режима в 2024-ом году”. Среди них перечислены “преднамеренные и системные обстрелы” гражданских объектов, медицинских учреждений, бригад “скорой помощи”, храмов РПЦ, а также “расстрелы мирных жителей” в Русском Поречном и Селидово.

Жертвы обстрелов

Большая часть доклада Родиона Мирошника была посвящена обстрелам и бомбардировкам гражданского населения. Он продемонстрировал инфографику со статистикой обстрелов. Всего за 12 месяцев 2024 года по российским гражданским объектам было выпущено не менее 87 885 боеприпасов.

Примерно каждый третий боеприпас (32,7%) попал по гражданскому сектору в Белгородской области. ДНР занимает второе место в этом списке — 21,99% зафиксированных прилётов. Более 20% прилетов приходится на территорию Курской области, 14,38% ‒ на Херсонскую, 8,53% ‒ на Брянскую область.

Пики обстрелов, по мнению Мирошника, были связаны с политическими событиями.

“Максимальный пик обстрелов пришелся на период с 5 по 11 августа и был непосредственно связан с террористической вылазкой украинских формирований в Курскую область, когда число ударов по гражданскому сектору в суточном измерении превышало 410 за 24 часа”, — рассказал Мирошник.

Два другие пика обстрелов были связаны с атакой на гражданскую инфраструктуру во время президентских выборов в России (“с целью сорвать их”), и во время поездки Владимира Зеленского в США для поддержки демократического кандидата в президенты Камалы Харрис. В последнем случае Мирошник уверен, что так Зеленский пытался создать положительный фон на фронте.

По данным МИДа, от обстрелов в 2024 году на российских территориях пострадали 5399 мирных жителей. Не менее 809 человек погибли. Среди пострадавших как минимум 347 несовершеннолетних детей, погиб 51 ребенок. Наибольшее число погибших и пострадавших детей пришлось на Донецкую республику.

“При этом, в данные о числе пострадавших гражданских лиц пока не вошли факты гибели мирного населения от рук боевиков ВСУ в освобождаемой российскими войсками прифронтовой зоне”, — сказал Мирошник. Речь идет, например, о массовом убийстве мирных жителей в Русском Поречном Курской области. Видео с телами стариков со связанными руками публиковались в провоенных российских пабликах.

“Русское Поречное находится вблизи линии боевого соприкосновения, поэтому следователи пока не могут провести все необходимые мероприятия. Но тщательное расследование будет проведено, как только это будет возможно”, — сказал Мирошник.

Мирошник заявил, что для ударов по гражданским объектам и мирному населению использовался “весь доступный арсенал вооружений”, в подавляющем большинстве произведенный и поставленный странами Запада, начиная от минометов, заканчивая высокоточным боеприпасами для РСЗО HIMARS и баллистическими ракетами ATACMS, Storm Shadow и SCALP-EG.

При этом наибольшее число убитых и раненых гражданских лиц ‒ более 41% ‒ зафиксировано в результате нанесения ударов из ствольной артиллерии.





Жертвы БПЛА

Вторым наиболее опасным для мирных жителей видом вооружения за прошедшие 12 месяцев стали различные беспилотники. От них пострадали свыше полутора тысяч человек.

“Если в начале 2024 года доля БПЛА составляла около 15% от всех видов используемых вооружений, то к концу года этот показатель достиг 47%. Такое изменение свидетельствует о стремительном росте непреднамеренных ударов по мирным жителям. Качество видеотрансляции с камер современных дронов позволяет в подавляющем большинстве случаев исключить вероятность ошибки. Оператор БпЛА всегда четко видит и распознает цель атаки”, — утверждает Мирошник.

Чаще всего такого рода атакам подвергались Белгородская область и ДНР. В период с августа по ноябрь 2024 в Горловке в отдельные дни насчитывалось от 3 до 5 налетов БПЛА только на общественный транспорт.

В течение года, по данным МИД, от ударов беспилотников пострадали как минимум 1481 мирный житель, из них 1271 получил ранения, в том числе 44 несовершеннолетних, 210 человек погибли, в том числе 11 детей.

Расстрелы

На данный момент число жителей, расстрелянных украинскими военными, точно установить невозможно, утверждает Родион Мирошник.

“Но, исходя из показаний опрошенных свидетелей, эвакуированных из городов Селидово, Часов Яр, Авдеевка и прифронтовой зоны в Курской области, можно уверенно говорить как минимум о 300-350 убитых мирных жителях, — рассказывает Мирошник, — Формальным поводом для убийств жителей в Селидово был их отказ от эвакуации на территории, подконтрольные киевскому режиму. Этих людей называли ждунами”.

Мирошник рассказал об расстреле людей, которые пытались выйти из города под белым флагом и тех, кто отказался от эвакуации на территорию подконтрольную ВСУ: “Мы опубликуем доклад в нем приводятся подробные описания обстрелов и свидетельские показания о преступлениях”.

Атаки на медиков и коммунальщиков

Атакам подвергались городские больницы и поликлиники, фельдшерские пункты, станции «скорой помощи», специальный медицинский транспорт и непосредственно сотрудники медицинских учреждений, рассказал Мирошник

По данным МИДа, за прошедший год при исполнении профессиональных обязанностей были ранены 137 и погибли 19 сотрудников экстренных и коммунальных служб. В их числе 97 раненых и 4 погибших сотрудников МЧС, 40 раненых и 15 погибших коммунальщиков.

“В большинстве случаев они подверглись преднамеренным ударам, в том числе повторным, направленным на убийство и ранение спасателей и работников аварийных служб, прибывающих для оказания помощи пострадавшим и восстановления приемлемых условий для жизни людей”, — утверждает Мирошник.

Следствие и суд

Российскими следственными органами за минувший год по фактам обстрелов гражданских объектов возбуждено более 1500 уголовных дел. Завершено дознание и направлено в органы прокуратуры 415 уголовных дел в отношении 558 лиц. По 346 уголовным делам судами вынесены приговоры в отношении 484 лиц, среди которых около 140 боевиков подразделения «Азов»* и более 40 иностранных наемников.

* признан в России террористической организацией, деятельность запрещена

