В Дагестане родственники три дня удерживали в доме 15-летнюю девушку, лишив ее возможности свободного передвижения, сообщают региональные Следственный комитет и прокуратура. Возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы (ч. 2 ст. 127 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК).

Более суровое максимальное наказание предусматривает статья о незаконном лишении свободы — пять лет тюрьмы.

По данным ведомств, несовершеннолетнюю жительницу Хасавюрта незаконно держали в квартире ее родственника в Кизилюрте. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и собирают доказательства противоправных действий в отношении подростка.

Прокуратура, со своей стороны, контролирует ход расследования, а также проверяет, насколько ответственные лица исполняли законодательство о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Как пишет телеграм-канал Mash Gor со ссылкой на источник, мать и дядя держали девушку на привязи и почти не кормили — якобы за то, что она пожаловалась на групповое изнасилование и тем самым «опозорила семью». Она также якобы рассказала, что одноклассники склоняют ее к употреблению наркотиков.

Портал Северного Кавказа сообщает, что школьницу приковали цепью к батарее и пытались кормить лапшой быстрого приготовления, но та сама отказывалась есть.

О ситуации стало известно благодаря тому, что девушка написала записку с просьбой о помощи, обмотала ею пульт от телевизора и выбросила его в окно, после чего его вскоре нашла прохожая.

Родственники заявили, что решили пойти на крайние меры и лишить девушку свободы, потому что она якобы отличается плохим поведением и ранее сбегала из дома. По данным Mash Gor, подростка поместили в реабилитационный центр, а с матерью работают инспекция по делам несовершеннолетних.