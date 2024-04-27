Польский оппозиционер Мариуш Блащак, возглавляющий партию «Право и справедливость» (ПиС), потребовал от министра национальной обороны Владислава Косиняк-Камыша предоставить информацию о стоимости присоединения Польши к общеевропейской системе противовоздушной обороны (ПВО) «Небесный щит». Содержание письма Блащака пересказывает «Лента.ру».

Лидер ПиС поинтересовался у Косиняк-Камыша, обсуждал ли с ним премьер-министр Польши Дональд Туск свое решение об участии страны в инициативе «Европейский небесный щит». Политик также запросил данные о том, какая сумма была выделена из бюджета Минобороны на реализацию этой инициативы.

Третий вопрос, заданный Блащаком Косиняк-Камышу, касается вклада польской оборонной промышленности в проект «Небесный щит».

Кроме того, политик потребовал раскрыть информацию о том, какие консультации со специалистами Минобороны Польши проводились перед принятием решения о вступлении страны в проект.

Инициатива «Европейский небесный щит» (European Sky Shield Initiative, ESSI) была предложена 29 августа 2022 года канцлером Германии Олафом Шольцем для укрепления ПВО европейских стран НАТО и подписана 13 октября 2022 года. В середине февраля 2024 года после присоединения Турции и Греции количество стран-участниц проекта достигло 21.

С критикой «Небесного щита» в 2023 году выступал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он утверждал, что эта инициатива продвигает неевропейские системы ПВО — американскую Patriot и израильскую Arrow 3, создавая зависимость от их производителей.