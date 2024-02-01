Только 40% врачей готовы продолжить работать, если на их рабочем месте введут аудиоконтроль приемов пациентов. Об этом свидетельствуют данные опроса портала «Врачи РФ», узнал RTVI.

Опрос проводили среди более, чем двух тысяч врачей с 17 по 25 января. Против аудиоконтроля на рабочих местах выступили 83% опрошенных врачей, у 3% прослушка уже ведется. Только 11% медработников поддержали новые правила, введенные Депздравом в декабре 2023 года.

При этом 60% врачей отметили, что не готовы продолжать работать, если на их рабочем месте введут аудиоконтроль.

Приказ департамента здравоохранения Москвы, вступивший в силу в декабре 2023 года, ввел новый стандарт приема пациентов. Врачам запретили говорить пациентам «здрасьте», «сядьте», «молодой человек», «хватит», «выздоравливайте» и некоторые другие фразы, а также подшучивать над пациентом, критиковать коллег и использовать сложные медицинские термины.

Для контроля исполнения новых правил в лечебных учреждениях предполагается установить записывающие устройства. Тестовый запуск проекта прошел в некоторых столичных поликлиниках в октябре и ноябре 2023 года.

Позднее в приказ внесли изменения, чтобы обеспечить «обезличенность и безопасность аудиозаписей». Хранить их пообещали отдельно от электронных медицинских карт без привязки к данным пациента или врача.