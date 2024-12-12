Большинство россиян — 74% — либо не могут назвать ни одной фамилии оппозиционных политиков, либо считают, что оппозиции в России нет, свидетельствуют результаты исследования «Левада-центра»*, имеющиеся в распоряжении RTVI. Остальные опрошенные чаще всего упоминали лидера КПРФ Геннадия Зюганова (5%), главу ЛДПР Леонида Слуцкого (3%) и председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова (2%).

В рамках опроса гражданам предлагалось назвать несколько самых ярких оппозиционных политиков страны из ныне живущих. Больше половины опрошенных (57%) не назвали ни одной фамилии, еще 17% ответили, что оппозиционных политиков в России нет.

Помимо Зюганова, Слуцкого и Миронова, в пятерку наиболее известных оппозиционеров вошли бизнесмен Михаил Ходорковский* (2%) и вдова политика Алексея Навального Юлия Навальная (1%).

По 1% опрошенных упоминали Илью Яшина*, Григория Явлинского, Николая Бондаренко, Ксению Собчак, Павла Грудинина, Бориса Надеждина, Гарри Каспарова* и Максима Каца*.

Часть опрошенных россиян высказала мнение, что страна движется «по неверному пути». В этой доле респондентов наибольшее число упоминаний получили Геннадий Зюганов (6%), Николай Бондаренко (3%), Сергей Миронов (3%), Илья Яшин* (2%) и Владимир Кара-Мурза* (2%).

Среди считающих, что дела в стране идут «в правильном направлении», наибольшее число упоминаний получили Геннадий Зюганов (5%), Леонид Слуцкий (3%), Сергей Миронов (2%), а также Михаил Ходорковский* (2%), Юлия Навальная (2%) и Григорий Явлинский (2%).

Большинство опрошенных знают Геннадия Зюганова (не знают только 15%), Юлию Навальную (не знают 29%), Григория Явлинского (30%), Михаила Ходорковского* (33%), Леонида Слуцкого (34%) и Гарри Каспарова* (35%). Наименее известны такие представители оппозиции, как Лев Шлосберг* или Игорь Гиркин (Стрелков).

В лидерах антирейтинга оказались Юлия Навальная (ее деятельность не одобряют 53%), Михаил Ходорковский* (46%), Григорий Явлинский и Гарри Каспаров* (по 43%).

Исследователи также выяснили, что две трети респондентов ничего не знают о протестных акциях российской оппозиции, которые проходят за границей. Согласно опросу, за митингом, который состоялся 17 ноября в Берлине, следили только 5% респондентов, «что-то об этом слышали» только 29%.

Антивоенный митинг в Берлине организовали Илья Яшин*, Юлия Навальная и Владимир Кара-Мурза*. По оценкам немецкой полиции, в акции приняли участие примерно 1,8 тыс. человек.

* внесены Минюстом в реестр иноагентов