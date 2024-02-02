Более четверти россиян (26,4%) считают, что президент, избранный весной 2024 года, должен в первую очередь завершить военную операцию на Украине и достичь мира, следует из опроса независимой исследовательской компании Russian Field. Следующий по популярности ответ — повышение доходов и уровня жизни населения — дали более чем в два раза меньше респондентов (9,9%).

В списке Russian Field был открытый вопрос о том, какое решение должен в первую очередь принять президент России, избранный на выборах в марте 2024 года. Самым популярным оказался ответ «завершить СВО» (26,4%). Повышения доходов и уровня жизни ожидают от главы государства 9,9% респондентов. На третьем месте по распространенности оказался ответ «смена власти, политические изменения» (8,2%).

Восстановление экономики, становление России могучей державой, обеспечение безопасности и суверенитета страны и другие ответы встречаются значительно реже. Их дали меньше 4% респондентов. Больше трети опрошенных (34,9%) заявили, что затрудняются ответить на поставленный вопрос. Еще 1,4% респондентов вовсе отказались от ответа.

В отчете Russian Field уточняется, что на необходимость завершения боевых действий на Украине чаще указывали «женщины, группа 30-44 года, обеспеченные, люди с высшим образованием и те, кто не намерены голосовать на президентских выборах». Мужчины и те, кто не намерены голосовать на выборах, чаще заявляли, что первым делом новоизбранный президент должен осуществить политические изменения в стране. Респонденты пожилого возраста, а также малообеспеченные граждане и люди без высшего образования чаще называли первоочередной задачей повышение уровня жизни.

Социологи Russian Field собирали данные с 11 по 19 января 2024 посредством всероссийского телефонного опроса, в котором приняли участие 1600 респондентов. Это третья волна опроса на тему президентских выборов, которые состоятся в России 15-17 марта 2024 года. Предыдущие исследования проводились в мае и сентябре 2023.

В сентябре социологи Russian Field задавали респондентам вопрос: «Голосуя за кандидата в президенты, какие результаты его избрания вы хотите видеть?» Почти половина опрошенных (48%) сообщили, что в первую очередь ожидают повышения материального благополучия. Чуть меньше — 31% опрошенных — рассчитывали на изменения к лучшему в социальной сфере. Окончания СВО ожидали только 24% респондентов.