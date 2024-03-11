Почти треть россиян (28%) не пошли бы на выборы, если бы в бюллетене не было кандидата, представляющего их интересы. Еще около четверти (24%) испортили бы бюллетень или проголосовали бы «против всех/поставили прочерк». Таковы результаты совместного опроса агентства «Дубравский Консалтинг» и независимой исследовательской группы Russian Field (имеются в распоряжении RTVI).

Опрос проводился по телефону с 22 по 27 февраля, в нем участвовали 1625 респондентов. Выборка репрезентативна по полу и возрасту в рамках России и федеральных округов в частности, а также по типам населенных пунктов по численности населения в рамках страны. Погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,45%, отмечают авторы исследования.

Согласно полученным данным, 22% опрошенных при отсутствии «нужной» фамилии в бюллетене были бы готовы отдать голос за других кандидатов. При этом ровно половина из выбравших такой вариант действий проголосовали бы за любого, 3% — за «достойного/лучшего/близкого» из оставшихся и по 2% — за коммуниста Николая Харитонова, за лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, за кандидата с максимальными шансами на победу, за кандидата от власти.

Вариант не пойти на выборы при отсутствии «своего» кандидата чаще называли сторонники действующего президента Владимира Путина (30%). Сторонники Слуцкого предпочли бы в этом случае испортить бюллетень (26%) или бойкотировать выборы (25%).

За порчу бюллетеней при невозможности проголосовать за «своего» чаще других высказывались сторонники замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Владислава Даванкова (45%) и Харитонова (38%), а также избиратели, не имеющие «своих» кандидатов в списке (42%).

Процент людей, готовых испортить бюллетень, — это важный результат исследования, считает руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«Их почти столько же, сколько и абсентеистов. Но порча бюллетеня — это демонстративное действие. Процент тех, кто действительно портит бюллетени на крупных выборах минимальный. Максимум, кто увидит надпись или рисунок на бюллетене — член УИК и наблюдатели, возможно, журналисты», — рассуждает политтехнолог.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Кандидатов четверо — действующий президент Владимир Путин (самовыдвиженец), вице-спикер Госдумы и первый замглавы фракции «Новые люди» Владислав Даванков, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и член фракции КПРФ Николай Харитонов.