Поддержать на предстоящих выборах Дональда Трампа готовы 52% избирателей, а действующего президента США Джо Байдена — 48%. Такие результаты опроса приводят в своем декабрьском отчете Центр американских политических исследований при Гарвардском университете (CAPS) и Harris Insights and Analytics.

Если вопрос включал вариант «Не знаю / не уверен», то его выбирали 12% участников опроса. Трампу в таком случае отдавали предпочтение 47% респондентов, а Байдену — 42%.

Когда в вопрос добавили еще одного кандидата — Роберта Ф. Кеннеди-младшего, он отнял у своих соперников 20% голосов. Трамп при этом получил 44%, а Байден — 36%.

Также в исследование были включены два вопроса, касающиеся готовности Байдена к новому президентскому сроку, первый — о его психическом состоянии, второй — о возрасте. В результате 62% респондентов признались, что испытывают сомнения по поводу того, насколько действующий президент находится «в форме» для дальнейшего управления страной, а 64% назвали его «слишком старым» для этого.

Кроме того, исследование показало, что больше половины американцев считают необходимым наличие кандидатов, альтернативных Байдену и Трампу, от Республиканской и Демократической партий: такой ответ дали 63%. Остальные 37% респондентов заявили, что этих двух кандидатов вполне достаточно для «хорошего выбора».

На вопрос о том, кого из кандидатов-демократов они выбрали бы, если бы Байден не участвовал в выборах, респонденты отдали предпочтение вице-президенту Камале Харрис (28%). Второе место, но с результатом вполовину меньше, заняла экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон (12%). Почти столько же — 11% — набрал сенатор Берни Сандерс.

Если Джо Байден сохранит за собой президентский пост, ситуация в США станет хуже, заявили 48% опрошенных. Еще 27% считают, что все останется по-прежнему, а 24% верят в улучшения.

Опрос проводился онлайн на территории США с 13 по 14 декабря среди 2034 зарегистрированных избирателей компаниями The Harris Poll и HarrisX. Результаты в зависимости от возраста, пола, региона, расы/этнической принадлежности, семейного положения, размера домохозяйства, дохода, занятости, образования, политической партии и политической идеологии респондентов сопоставлялись с данными о соответствующих категориях населения США в целом.