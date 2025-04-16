Агентство безопасности и информации (АБИ) Сербии опубликовало отчет ФСБ России о якобы применении звуковой пушки на протестах в Белграде. Документ размещен на сайте ведомства.

Согласно отчету, эксперты изучили технические характеристики звуковых излучателей LRAD 100X MAG-HS и LRAD 450XL, предоставленных сербской полицией. Кроме того, были исследованы видеоматериалы с места митинга, предоставленные АБИ.

Дальнодействующее акустическое устройство (LRAD, Long Range Acoustic Device) — это сверхмощное оборудование, позволяющее передавать звуковые волны на далекое расстояние, вплоть до 5,5 км. Звук направляется «лучом» шириной до 30° в примерном частотном диапазоне от 1 до 5 кГц, к которому человеческий слух наиболее восприимчив. В зависимости от модели максимальная пиковая громкость LRAD достигает от 140 до 168 дБ. Для сравнения, звук громкостью 140 дБ можно услышать, находясь вплотную с взлетающим самолетом или выстрелившим дробовиком.

«По результатам проведенных исследований установлено следующее: акустические устройства для разгона участников митинга не применялись», — говорится в отчете.

В документе ФСБ также указала на «явные признаки срежиссированной провокации с участием специально подготовленной группы лиц и использованием смартфонов для синхронизации движения при имитации эффекта от акустической пушки, а также блокирования скорой помощи».

Кроме того, в опубликованном отчете сказано, что на основании проведенного АБИ опроса сотрудников силовых и медицинских служб, присутствующих на митинге, установлено, что каких-либо характерных звуков, а также физиологического воздействия на них отмечено не было.

«Обращений к медработникам на месте предполагаемого акустического воздействия не было. Обращений граждан в отношении домашних животных и служебных собак, возможно подверженных акустическому воздействию, не было», — отмечает российская спецслужба.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября 2024 года навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате пострадали десятки людей, 15 человек, включая ребенка, погибли.

За несколько месяцев до этого, в июне, на станции завершился ремонт, который продолжался с 2021 года. Участники акций протеста считают, что работы на железнодорожной станции были проведены небрежно из-за коррупции.

Вечером 15 марта, когда сербы собрались на улице Краля Милана в Белграде на акции «15 минут молчания», чтобы почтить память погибших, возник странный шум, который обеспокоил демонстрантов, причины его неизвестны. Судя по видео, которые позднее появились в соцсетях, в итоге граждане в панике разбежались.

После этого в сербских соцсетях и СМИ начала звучать версия о том, что силовики применили акустическое оружие. В МВД республики заявили, что это невозможно: «МВД Сербии не использовало «звуковую пушку», потому что применение этого звукового оружия не соответствует закону». В ведомстве отметили, что расследуют ситуацию.

Президент Сербии Александр Вучич также опроверг это обвинение и пообещал уйти в отставку, если кто-то докажет факт применения «звуковой пушки». Он также обратился к ФСБ с просьбой провести расследование по этому вопросу. Представители российского ведомства прибыли в Сербию 28 марта.

По словам Вучича, привлечение ФСБ к расследованию было необходимо для того, чтобы продемонстрировать методы, которые применяют организаторы протестов. Он отметил, что такие обвинения вводят людей в заблуждение.