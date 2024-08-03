Юрист Ирина Болгар, которая утверждает, что является матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, предоставила Forbes копии нескольких документов в подтверждение своих слов. Речь идет о копиях свидетельств о рождении детей, признании Дуровым отцовства, а также нотариально заверенных переводов этих документов на французский и английский языки.

Подлинность документов в разговоре с Forbes подтвердила переводчица Александра Вулье из швейцарской ассоциации устных и письменных переводчиков AIT, которая работала с этими бумагами. По ее словам, на документах был апостиль, который ставят только на подлинники.

Болгар опубликовала в соцсетях совместное фото с Дуровым, снятое, как утверждается, на праздновании дня рождения среднего сына Даниэля в ее доме в Женеве в январе 2020 года.

Болгар рассказала Forbes, что познакомилась с Дуровым летом 2012 года. По ее словам, в 2013-м у них родилась дочь Лея, в 2016-м — сын Даниэль, а в 2017-м — Давид. Как рассказала Болгар, до 2018 года она жила с детьми в Санкт-Петербурге, после чего переехала к Дурову в ОАЭ, однако не смогла получить вид на жительство и переехала в Латвию. В 2020 году юрист с детьми отправилась в Швейцарию, где все документы были переведены на французский язык.

По словам Болгар, последние несколько лет они не жили с Дуровым, но часто встречались и путешествовали вместе. Юрист заявила, что в 2017 году, после рождения третьего ребенка, основатель Telegram прилетал в Санкт-Петербург.

«Его не было в день рождения сына, он прилетел через несколько дней, почти сразу после того, как узнал, что родился сын. Без него мы бы не смогли зарегистрировать сына», — рассказала Болгар.

Сам Дуров ранее говорил, что не посещал Россию с 2014 года, напоминает Forbes.

О совместных с Дуровым детях Болгар публично сообщила в конце июня 2024 года. На ее странице в Instagram* появились публикации, в которых она рассказывает про себя и своих детей. По словам юриста, ранее она этого не делала, поскольку ей самой так было комфортнее.

Желание начать рассказывать про свою семью Болгар мотивировала обидой детей на то, что о них в публичном поле ничего неизвестно, тогда как о двоих старших детях Дурова, о которых стало известно в 2021 году, есть информация в интернете. Опрошенные Forbes эксперты предположили, что ключевым в решении юриста стал денежный вопрос.

«Цель здесь чисто материальная, которую в непубличном общении с Дуровым, полюбовно, мирно и тайно, достичь не удалось», — сказал один из собеседников издания.

Дуров заявления Болгар о совместных детях никак не комментировал. В конце июля он заявил в своем телеграм-канале, что несколько лет назад стал донором спермы и является биологическим отцом более чем 100 детей.

Болгар заявила, что они с Дуровым обсуждали тему его участия в анонимной донорской программе. «Так как я не увидела никаких рисков участия его в этой программе для нашей семьи, я ничего не имела против», — сказала она Forbes. Болгар добавила, что по условиям программы Дуров не может искать рожденных от него детей, а значит, они не могут претендовать на наследство бизнесмена.

До того, как Дуров сделал заявление о «биологических детях», было известно о двух признанных детях основателя Telegram, рожденных его сокурсницей Дарьей Бондаренко — дочери Алине Дуровой (2009 года рождения) и сыне Михаиле Дурове (2010). В 2021 году Forbes впервые включил их в рейтинг богатейших наследников.

Как пишет Forbes, Болгар попросила редакцию издания исправить количество детей Дурова в рейтинге с двух до пяти, учтя троих ее детей.

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