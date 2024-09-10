Певица Кристина Орбакайте в интервью RTVI высказалась о молодежи, уехавшей из России. Она отметила, что этим людям пришлось многим пожертвовать, и пожелала им найти свое счастье.

Орбакайте рассказала, чем занимается ее сын Никита Пресняков, который сейчас проживает в США. По словам певицы, он «берется за очень многое»: снимает клипы, пишет саундтреки к сериалам и играм, а также собрал кавер-группу в Лос-Анджелесе.

«К сожалению, сейчас молодежь наша, которая оказалась в такой сложной ситуации, им пришлось очень многим пожертвовать и очень многое бросить — то, чего они добивались в своей жизни — и идти опять, искать себя, идти с нуля и сейчас жить немножко другую жизнь, начинать сначала очень многое.

Поэтому наша молодежь, кто переехали в другие страны, им, конечно, досталось. Я очень надеюсь, чтобы они пережили этот рубеж, этот период и нашли все-таки себя, нашли свое счастье», — сказала Орбакайте.

В 2024 году в России отменили несколько концертов Орбакайте. В марте певица после выступления в Санкт-Петербурге на вопрос журналистов, надолго ли она приехала в страну, ответила: «Я здесь живу».

Мать Орбакайте, народная артистка СССР Алла Пугачева вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным* в 2022 году покинула Россию и выступила с критикой военной операции на Украине.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов