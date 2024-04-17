Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил руководство Евросоюза в политическом шантаже. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

Орбан убежден, что лидеры ЕС должны уйти в отставку, поскольку они, по его словам, провалили все ключевые проекты, которые отбирали самостоятельно. К таким проектам он относит зеленый переход, политику устойчивости, а также миграционную, санкционную и провоенную политику.

«Нынешнее руководство Евросоюза должно уйти, нам необходимы новые лидеры», — убежден венгерский премьер (цитата по РИА Новости).

По словам Орбана, Брюссель использует принцип верховенства закона и «систему условий» для «политического шантажа». В частности, премьер сослался на высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что Венгрия не получит денег из фондов ЕС из-за ее миграционной и гендерной политики.

Виктор Орбан неоднократно критиковал Брюссель. Так, он выступил против нового миграционного пакета ЕС, который ужесточает контроль над мигрантами; соответствующую инициативу 10 апреля одобрил Европарламент. Венгерский премьер назвал инициативу «еще одним гвоздем в гроб Европейского союза» и заявил, что Будапешт не поддержит его принятие.

«Единства больше нет, безопасных границ больше не существует. Венгрия никогда не поддастся массовому миграционному безумию!» — заявил он.

Помимо Орбана, против миграционного пакета также выступил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он пообещал найти способ, чтобы его страна смогла избежать участия в подобных инициативах. «Мы найдем… способы, чтобы даже если этот документ вступит в силу в более или менее том виде, в котором он был проголосован сегодня в парламенте, мы защитим Польшу от механизма переселения», — подчеркнул Туск.

В то же время председатель Европарламента Роберта Метсола и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвали утверждение миграционного пакета исторической сделкой, пишет Politico. В дальнейшем инициатива будет рассмотрена на встрече лидеров стран ЕС.