Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность международной неправительственной организации Young Presidents Organization* (YPO*, «Организация молодых президентов»*). Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Прикрываясь идеями реализации социальных проектов, представители YPO* нацелены на воспитание лидеров общественного мнения в интересах Соединенных Штатов», — сказано в посте.

В ведомстве считают, что через представителей этой организации действуют американские спецслужбы. В частности, «продвигают политику недружественных государств, стимулируют протестную активность населения, пытаются оказывать информационное давление на руководство нашей страны», перечисляется в релизе.

В качестве обоснования своего решения Генпрокуратура также указывает на то, что бизнес-наставники из НПО «активно пропагандируют среди молодых предпринимателей нетрадиционные ценности» и предлагают на различных форумах, как онлайн, так и офлайн, «погрузиться в зарубежную культуру».

Генпрокуратура характеризует YPO* как бизнес-сообщество с регистрацией в США, «закрытое от внешнего контроля» и взаимодействующее с американскими силовыми структурами и нежелательными в России организациями. Одной из основных функций НПО ведомство называет «перемещение молодых перспективных специалистов на Запад».

Young Presidents Organization* была основана в 1950 году в Нью-Йорке. Согласно ее сайту, организация объединяет более 35 тыс. руководителей высшего звена различных компаний по всему миру, которые «добились значительных успехов в лидерстве в молодом возрасте». YPO* называет себя «инклюзивным сообществом открытого обмена и доверия». Вступить в него могут только топ-менеджеры до 45 лет, чей бизнес имеет оборот не менее $10 млн в год. В 2011 году казахстанский Forbes писал, что российское представительство YPO* было открыто в 1996 году.

* признана в России нежелательной организацией