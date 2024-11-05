Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность международной неправительственной организации Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele* (IAIS*, Международная ассоциация интеллектуальных игр*), зарегистрированной в Лихтенштейне. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

По версии Генпрокуратуры, IAIS* распространяет информацию, «направленную на дискредитацию» российских властей и их политики, а также участвует в «пропагандистских кампаниях, направленных на продвижение протестных и деструктивных идей в России».

В ведомстве добавили, что IAIS* запрещает командам из России и Беларуси выступать под государственными флагами своих стран на международных турнирах. Участники, которые поддерживают военные действия на Украине, по регламенту ассоциации отстраняются от турниров.

«При этом в мероприятиях продолжают принимать участие иноагенты, а также участники иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Международная ассоциация интеллектуальных игр* объединяет участников спортивных версий «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринга», «Своей игры» и родственных им игр из стран Европы, Азии и Северной Америки. Организация была создана в 2021 году из-за недовольства политикой руководства Международной ассоциации клубов (МАК) «Что? Где? Когда?»

* признана в России нежелательной организацией