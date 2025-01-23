Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Михаила Глущенко к 18 годам колонии по делу об убийстве совладельца «Метрополя» Вячеслава Шевченко, его бизнес-партнера Юрия Зорина и переводчицы Валентины Третьяковой, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Все три жертвы были найдены забитыми до смерти на кипрской вилле Шевченко в марте 2004 года. В совокупности срок наказания для подсудимого составит 24 года, а штраф — 300 тысяч рублей.

Дочь и брат Шевченко подали к Глущенко гражданские иски, потребовав с него 10 и 5 млн рублей соответственно в качестве компенсации морального вреда, причиненного потерей близкого человека, страхом за свою жизнь и имущество. «Пускай мне заплатят, мне не хотят они заплатить? Никому не хочу ничего давать, я никому ничего не должен», — прокомментировал их претензии подсудимый. Суд частично удовлетворил требования истцов, постановив взыскать с Глущенко в общей сложности 8 млн рублей.

Вердикт по делу Глущенко 27 ноября вынесла коллегия из шести присяжных, которые положительно ответили на все три поставленных перед ними вопроса — были ли жертвы убиты, доказана ли причастность обвиняемого к организации их убийства и виновен ли он. Обвинение на последнем заседании по делу, состоявшемся 22 января, потребовало для подсудимого наказание в виде лишения свободы на 24,5 года колонии.

«Я более 15 лет в местах лишения свободы, мне уже 67 лет, я страдаю тяжелыми хроническими заболеваниями. Прошу любовь и благодарность», — обратился 22 января к суду сам Глущенко, но его ходатайство было отклонено.

Непосредственно сам процесс длился почти три года, но под стражей и под судами Глущенко находится с 2009 года — и все это время, как отмечает «Фонтанка», практически постоянно жалуется на здоровье и около 15 раз лежал в больнице. До этого он уже был осужден на 17 лет колонии за вымогательство денег у Шевченко и за организацию убийства депутата Галины Старовойтовой.

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Издание напоминает, что Михаил Глущенко «по прозвищу Миша Хохол» — бывший казахский боксер, экс-депутат Госдумы и участник тамбовской преступной группировки. Обвинение считает, что от этой группировки Глущенко «крышевал» бизнес Шевченко, а когда тот решил избавиться от «покровительства» и регулярной дани, потребовал отступные в размере $10 млн, пригрозив расправой за неуплату.

По версии следствия, Шевченко не стал платить. В результате его, другого петербургского бизнесмена Зорина и работавшую у них переводчицей Третьякову нашли убитыми и завернутыми в черные полиэтиленовые мешки в кипрском доме совладельца «Метрополя». Экспертиза установила, что их насмерть забили битами и топором. Версия о причастности Глущенко к организации убийства быстро стала основной. Непосредственных исполнителей установить не удалось, кроме одного, но и он до сих пор остается в розыске.

Сам Глущенко утверждает, что Шевченко был его бизнес-партнером и проявил непорядочность в деловых вопросах. Свою вину подсудимый не признал.

Освещавшие процесс СМИ отметили неадекватность его поведения. Еще в советские времена Глущенко, попавший под суд за групповое изнасилование, был признан невменяемым и вместо реального срока в колонии отбыл несколько лет в психлечебнице, после выхода из которой уехал в Ленинград, занялся тренерской работой и связался с тамбовской ОПГ.

В последние годы защита пыталась получить подтверждения невменяемости своего клиента, но не смогла — как и доказательства инвалидности II степени, на основании которой требовала смягчить ему условия содержания под стражей. Однако, как считает «Фонтанка», всем своим поведением на процессе Глущенко пытался продемонстрировать неадекватность. Например, отвечая на вопрос о своей дочери, он назвал ее «богиней», которая «родилась, когда родился Иисус».

«Когда прилетели с другой планеты космонавты ее забирать, у меня был скандал с ними. Вы сейчас скажете — это шизуха. Я могу свидетелей позвать, это бизнесмены, политики, много людей. А вы, прокурор, не смейтесь», — заявил подсудимый.

В результате выяснилось, что дочь Глущенко проживает на Украине и связь с ним не поддерживает, сын переехал в Испанию, а жена «непонятно на какой инопланетной системе» (умерла). В отношении покойной супруги подсудимый счел важным уточнить, что не видел ее трупа, но располагает фотографией могилы.

Кроме того, Глущенко попросил суд отпустить его на встречу с президентом России, чтобы поделиться информацией об украинцах, которые готовят в Петербурге теракт с применением «грязной» бомбы.