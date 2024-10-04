Суд принял поместил под арест до 30 ноября фигуранта уголовного дела об анонимной платежной системе UAPS Сергея Иванова, который, по версии следствия, выступал в качестве организатора преступного сообщества — криптовалютной биржи Cryptex. Об этом сообщается в телеграм-канале “Суды общей юрисдикции города Москвы”.

“Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании в отношении Иванова Сергея Сергеевича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 27 суток, то есть до 30 ноября 2024 года”, — говорится в сообщении.

Иванову предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, неправомерном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности. По этим обвинениям ему грозит максимум:

по ч. 1 ст. 210 УК — 20 лет колонии и штраф 1 млн рублей,

по ч. 2 ст. 210 УК — 10 лет колонии и штраф 3 млн рублей,

по ч. 3 ст. 272 УК — 5 лет колонии,

по ч. 2 ст. 187 и по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК — семь лет колонии и штраф 1 млн рублей.

О возбуждении уголовного дела в отношении создателей Cryptex и анонимной платежной платформы UAPS стало известно 2 октября. Следователи провели около 150 обысков в 14 российских регионах. Для участия в следственных действиях в Москву транспортировали 96 фигурантов.

У некоторых из них в собственности были обнаружены вертолеты Robinson, автомобили марок Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, а также финансовые средства в общем размере не менее 1,5 млрд рублей.

По версии следствия, создатели Cryptex обеспечили работу инфраструктуры в виде платформы UAPS, биржи Cryptex и еще 33 онлайн-сервисов с целью организации незаконной банковской деятельности ради отмывания денег. По оценке Следственного комитета, оборот сервисов составлял порядка 112 млрд рублей, а преступный доход — 3,7 млрд рублей.

В конце сентября Сергей Иванов был включен в антироссийские санкционные списки США вместе с созданной им биржей. По данным американского Минфина, он являлся администратором биржи и сумел вывести около $720 млн за счет транзакций.

Накануне, 3 октября, Замоскворецкий суд вынес решение о домашнем аресте другого фигуранта дела о криптобирже — Александра Терещенко. Он также подозревается в организации преступного сообщества и участии в нем, неправомерном доступе к компьютерной информации, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.