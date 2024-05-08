Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль возлагает большие надежды на визит в Казахстан, документ о подготовке которого слила в Сеть хакерская группа «Берегини». Из него следует, что Киев рассчитывает на помощь Астаны в восстановлении украинской энергетической инфраструктуры, разрушенной российскими войсками.

Судя по документу, делегация планирует решать вопросы, связанные с энергетикой, металлообработкой, добычей полезных ископаемых и ремонтом авиатехники: из текста следует, что глава украинского правительства поручает подчиненным подобрать делегатов-специалистов по перечисленным отраслям.

«Судя по документам из кабинета премьер-министра Украины, в Казахстане можно прикупить оборудование для нефтепереработки, электрогенерации и ремонта объектов энергосистемы — все то, что за последние месяцы уничтожили российские ракеты. Мы знаем, как это сейчас нужно украинским политикам», — пишут сами «Берегини».

В шапке бланка, опубликованного в телеграм-канале «Берегинь», упоминается премьерский офис, внизу стоит подпись Шмыгаля. Телеграм-канал «Рыбарь», созданный экс-сотрудником пресс-службы Минобороны России Михаилом Звинчуком, считает, что этот документ «проливает свет на военно-техническое сотрудничество» между Украиной и Казахстаном.

«Набор компетенций [членов делегации], прямо скажем, впечатляет. Особенно в свете проблем с энергетикой после российских ударов или же прошедших тендеров по списанию устаревшей авиационной техники», — пишет канал.

Его авторы подчеркивают, что визит Шмыгаля сделает Казахстан первой страной постсоветского пространства, которая официально примет украинскую делегацию такого высокого уровня. «Даже в Армении и Азербайджане от визита [президента Украины Владимира] Зеленского отказались», — напоминает «Рыбарь».

Провоенный телеграм-канал «Два майора» со ссылкой на слитые в Сеть документы МИД Украины о сотрудничестве со странами Центральной Азии пишет, что Киев надеется использовать украинские общины в этом регионе как «инструмент влияния» для «возобновления политического диалога с целью обеспечения поддержки в вопросе восстановления территориальной целостности Украины».

Военный аналитик Роман Алехин расценивает это как попытки украинских властей «использовать инструменты мягкой силы на постсоветском пространстве, создавая новые очаги гибридных войн».

«Берегини» считают, что предполагаемая поездка Шмыгаля призвана возобновить обсуждение о поставках вооружения. Хакерская группа ссылается на добытые ею документы Минобороны Украины, из которых следует, что ВСУ постоянно нуждаются в запчастях для поставленной им западной техники — например, американских самоходок М109 Paladin.

Из этого авторы канала делают вывод, что Украина будет рада закупить оружие и военную технику у бывших советских республик.

В марте 2024 года в СМИ распространялась информация о том, что «Укрспецэкспорт» ведет с Казахстаном переговоры о закупках «российской военной продукции» для нужд ВСУ — в частности, комплектующих к парашютно-тормозным системам для самолетов Су-24 и МиГ-29.

Минобороны Казахстана отрицало, что этот вопрос обсуждается, напомнив, что с 27 августа 2022 года экспорт оружия и военной техники из республики запрещен. Представители упоминавшейся в сообщениях частной компании NavyCo, зарегистрированной в Астане, назвали «наглой клеветой» слухи о ее предполагаемом сотрудничестве с украинской стороной.

В феврале 2023 года в соцсетях было опубликовано видео перевозки бронетехники, про которую писали, что Казахстан отправляет ее на Украину. Минобороны республики тогда поясняло, что кадры архивные, и на них запечатлена перевозка военной техники на плановый ремонт. В ведомстве заверили, что на момент публикации видео эта техника находилась на хранении в Казахстане.

В 2022 году некоторые телеграм-каналы утверждали, что Казахстан продает оружие Великобритании, которая, в свою очередь, поставляет его Украине. Посредником называли компанию «Техноэкспорт», и речь шла о сделке на $46 млн по договору от 16 июля 2022 года.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана заверило, что эти сообщения не соответствуют действительности. В ведомстве напомнили, что республика экспортирует вооружение только при наличии гарантий, что без ее разрешения оно не будет поставлено третьей стране. После этого власти страны полностью запретили военный экспорт.