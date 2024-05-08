На территории Польши задержали «российского дезертира», который нелегально пересек польско-белорусскую границу. С таким утверждением выступила в среду, 8 мая, польская пограничная служба.

Согласно сообщению погранслужбы, которое опубликовано в соцсети X, «дезертиру из России» 41 год. Других деталей не приводится, имя задержанного также не раскрывается.

По данным польской радиостанции RMF FM, мужчина был одет в гражданскую одежду. Оружия при нем не было, но якобы были российские документы, в том числе контракт с ВС России об участии в спецоперации на Украине.

Сейчас «дезертира» проверяют польские службы, к делу подключилось Агентство внутренней безопасности Польши. Предстоит выяснить, не является ли россиянин шпионом, отмечает RMF FM.

Замминистра внутренних дел Польши Чеслав Мрочек в интервью Польскому агентству печати (PAP) не исключил, что задержанный якобы мог выполнять некое задание российских властей.

«Нам необходимо определить, каковы были его намерения. Вопрос в том, не столкнулись ли мы здесь с выполнением какого-то задания российских структур», — заявил Мрочек.

Он также допустил, что мужчина действительно является дезертиром, который бежал «от ужасов» вооруженного конфликта.

По данным RMF FM, россиянин пытался использовать маршрут, которым пользуются мигранты из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии, стремящиеся попасть в европейские страны.